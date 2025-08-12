Daniel Bedoya Ramos
Daniel Bedoya Ramos

“Un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de sus opositores”: la muerte de Miguel Uribe, la responsabilidad de Petro y un regreso al pasado
El sábado 7 de junio un adolescente llegó a un improvisado mitin, caminó entre la concurrencia como si fuera un espectador más, se acercó hasta el senador Miguel Uribe Turbay que daba un discurso y le apuntó con un arma de fuego antes de dispararle tres tiros. La madrugada de ayer, tras más de dos meses de hospitalización, el político de 39 años falleció debido a complicaciones neurológicas derivadas de las graves heridas sufridas en el atentado.

