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Aficionados de Argentina celebran al finalizar un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto, este martes en Buenos Aires. Foto: EFE/ Matías Martín Campaya
Aficionados de Argentina celebran al finalizar un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto, este martes en Buenos Aires. Foto: EFE/ Matías Martín Campaya
Por Agencia EFE

Un hombre de 46 años murió este martes en la localidad de Cañuelas -provincia de Buenos Aires- tras recibir el impacto de una piedra durante una pelea desatada en el marco de los festejos por la victoria de la selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026, según informaron las autoridades municipales a la prensa local.

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