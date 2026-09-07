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Resumen

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El Gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central, un grupo disidente de las FARC, iniciaran una ronda de diálogos por la paz, anunció el presidente Gustavo Petro. Sus críticos, sin embargo, han señalado que está otorgando demasiadas concesiones sin resultados previos. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP / Referencial
El Gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central, un grupo disidente de las FARC, iniciaran una ronda de diálogos por la paz, anunció el presidente Gustavo Petro. Sus críticos, sin embargo, han señalado que está otorgando demasiadas concesiones sin resultados previos. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP / Referencial
/ JOAQUIN SARMIENTO / AFP / Referencial
Por Agencia AFP

Un soldado colombiano de la legión extranjera de Francia logró huir de guerrilleros que lo mantenían secuestrado en Colombia tras una travesía de cuatro días a pie, y permanece bajo protección por posibles “represalias”, dijo el lunes una fuente militar a la AFP.

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