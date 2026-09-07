Un soldado colombiano de la legión extranjera de Francia logró huir de guerrilleros que lo mantenían secuestrado en Colombia tras una travesía de cuatro días a pie, y permanece bajo protección por posibles “represalias”, dijo el lunes una fuente militar a la AFP.

José Olger Melo Charry, tomado como rehén el 6 de agosto por una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC en el suroeste del país, sobrevivió “gracias a su entrenamiento militar, el pertenecer a la legión francesa”, aseguró la fuente.

Fue secuestrado cuando viajaba por una carretera de Nariño, región en la que actúan organizaciones vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.

El jueves se fugó de sus captores y, tras cuatro días de caminata, se presentó ante una estación de policía en Policarpa, un poblado de Nariño en los Andes.

La Legión Extranjera Francesa es una unidad élite del Ejército de ese país conformada principalmente por voluntarios de decenas de nacionalidades.

El hombre estaba autorizado a permanecer en territorio metropolitano francés, pero no a viajar a Colombia, según el Ministerio de Defensa francés.

El soldado viajaba con una mujer que también fue tomada como rehén y liberada horas después.

Los secuestradores nunca pidieron dinero a cambio de su liberación, según las autoridades colombianas.

El ejército colombiano desconoce aún los detalles de la fuga.

El soldado, que ostenta el grado de cabo en la legión extranjera francesa, fue trasladado el domingo en un helicóptero hacia un hospital de Pasto.

“Se le están haciendo los los exámenes médicos y el acompañamiento psicológico”, añadió el responsable.

Miembros de la guardia campesina se reúnen en Casa Roja, en San Vicente del Caguán, junto al Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las antiguas FARC. (EFE/ Ernesto Guzmán).

El autodenominado Estado Mayor Central (EMC), el mayor grupo de guerrilleros que se apartaron del acuerdo de paz de 2016 de las FARC, se atribuyó el secuestro hace una semana.

Los rebeldes habían amenazado al presidente de derecha Abelardo De la Espriella con responder ante “cualquier intento de operación de rescate” del soldado.

Con miedo

Melo Charry, de entre 34 y 35 años según el ejército, permanece bajo un sistema de protección de efectivos de la fuerza pública y “teme por sus familiares en la región”.

Los grupos armados en Colombia han realizado miles de secuestros con fines extorsivos o para ejercer presión política.

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década tras la firma del acuerdo de paz de 2016 que desmovilizó al grueso de las FARC.

De la Espriella, que asumió hace un mes, emprendió una guerra frontal contra estas organizaciones con el apoyo de Estados Unidos.

La política colombofrancesa Íngrid Betancourt se convirtió en símbolo del flagelo de los secuestros en Colombia tras su captura por parte de las FARC en una carretera de una zona selvática en 2002, cuando hacía campaña para ser presidenta.

Fue rescatada seis años después en una operación militar.