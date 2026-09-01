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Policías e investigadores inspeccionan la estación de policía luego de que un coche bomba fuera detonado la noche de este martes en Los Patios (Colombia). Foto: EFE/Mario Caicedo
Policías e investigadores inspeccionan la estación de policía luego de que un coche bomba fuera detonado la noche de este martes en Los Patios (Colombia). Foto: EFE/Mario Caicedo
/ Mario Caicedo
Por Agencia EFE

El atentado con un coche bomba contra la estación de Policía del municipio colombiano de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, mató a una persona e hirió a otras once, dos de ellas policías, informaron este martes las autoridades.

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