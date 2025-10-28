Un respiro para Javier Milei de aquí al 2027: “Lo empodera y le permite poner en segundo plano las denuncias de corrupción”

¿Esperaba Milei este resultado? “Yo estoy sorprendido, sinceramente… el mapa de Argentina se pintó de violeta en serio”, dijo el mandatario a un medio local a pocas horas de la victoria en las elecciones que renovaron la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

En concreto, LLA obtiene más del 40% de los votos y pasó de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados (de un un total de 257) y de seis a 19 bancas en el Senado (de un total de 72).

Respecto al resultado electoral anterior, indica el analista político Juan Negri que hay un evidente influjo de nuevos votantes, pues aunque Buenos Aires es la provincia más poblada sigue siendo una elección local, así como la activación del votante antiperonista.

“La derrota en setiembre hizo que varios votantes blandos de Milei, votantes que no están 100% de acuerdo con Milei, pero lo prefieren a él que al peronismo, decidieran ir a votar por él para evitar otro triunfo peronista”, indica el docente de la Universidad Torcuato di Tella, en Argentina.

En conversación con El Comercio, plantea que, aunque el oficialismo no ha conseguido una mayoría absoluta, esta victoria “lo relegitima ante la sociedad, le da una nueva legitimidad, lo empodera para seguir con su agenda, y le permite poner en segundo plano las denuncias de corrupción” .

Además… La más baja participación La del último domingo fue una victoria incontestable de LLA, pero también es cierto que Argentina tuvo la menor participación de electores para una votación general en su vida democrática desde 1983. Señala un informe de la agencia EFE que solo el 68 % de los electores habilitados para votar concurrió a las urnas. En esta apatía electoral influye que en el 2025 los argentinos han tenido varias elecciones en provincias, incluyendo la de Buenos Aires a la que solo acudió el 53,3 %.

Para el analista internacional Jorge Chávez Mazuelos, este giro en la política argentina también puede pasar por el exceso de confianza del kirchnerismo y otras fuerzas de oposición, y también al deseo de no volver a la crisis económica del pasado. “Yo creo que también era un voto de confianza, con el propósito de no volver al pasado, a la inflación, a no volver a lo que fue la gestión del peronismo”, apunta.

Pero también hay otro factor reciente: Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

“[Trump] Ha dicho en su red de Truth Social que el apoyo dado a Milei fue sumamente importante, que Estados Unidos también se ha visto beneficiado por la subida del precio de los bonos luego de la elección; como diciendo ‘yo tengo algo que ver también en esta victoria’” , explica el docente de la Academia Diplomática del Perú.

Y es que Donald Trump lanzó un salvavidas económico a Javier Milei un par de semanas atrás. Lo que se acordó fue un intercambio de divisas (swap) por 20.000 millones de dólares con el banco central de Argentina. Esto le permitió tener liquidez al banco argentino,en un momento en el que se desarrollaba una campaña política.

“Si Milei no gana, no seremos igual de generosos”, escribió Trump en su red social poco después de confirmarse el rescate.

Lo que tiene que negociar

Con este contundente triunfo electoral, Javier Milei ha señalado que retrasará la remodelación de su gobierno. “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, indicó en un medio local.

Por otro lado, respaldó a sus asesores: su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (quien enfrenta acusaciones de corrupción) y su asesor Santiago Caputo.

Santiago Caputo y Karina Milei son piezas claves, hasta inamovibles, en el gobierno de Javier Milei. (Foto: AFP)

Entonces, ¿se atreverá Milei a hacer cambios? ¿Buscará negociar?

Si algo ha caracterizado estos años a Milei, señala Juan Negri, es su personalidad impulsiva que lo ha llevado incluso a pelearse con eventuales aliados.

“Algunos se preguntan si en la personalidad de Milei está la posibilidad de hacer coaliciones, pero casi todo el mundo concuerda y espera que Milei muestre una una cara más cercana a la coalición, más consensual y avance en las reformas que el país necesita”, explica.

Es decir, el gobierno deberá entrar al juego de los votos del Parlamento para impulsar sus reformas. Indica Chávez Mazuelos que el oficialismo “va a tener que hacer acuerdos, pero se encuentra en una posición en la que depende de menos apoyo del que necesitaba antes” .

El cambio de parlamentarios será el próximo 10 de diciembre. Para esa fecha, Milei ha anunciado que hará los cambios en su gabinete, con lo que espera implementar sus reformas previsional, laboral y tributaria.

El camino al 2027

Otro actor importante en esta elección ha sido el partido político La Libertad Avanza (LLA), partido que no pasa de los cuatro años y su mayor experiencia es la de ser gobierno con Javier Milei, su principal líder. ¿Qué futuro puede tener este grupo después de revertir el duro golpe de la elección en Buenos Aires?

Javier Milei sabe explotar su imagen. Incluso se lo ha visto cantando en un escenario, rodeado de multitud, durante el último periodo de campaña". (Foto: AFP)

Para Negri, se trata todavía de un partido en formación que “en poco tiempo ha llegado bastante lejos”. Y, claro, hoy ocupa la presidencia de Argentina. “Es un coche que se va fabricando mientras avanza , es un partido que se está armando desde la presidencia, que se arma de arriba para abajo”, puntualiza.

Ahora, esta segunda mitad del gobierno de Milei también permitirá definir el futuro de LLA en las elecciones del 2027. Señala Chávez Mazuelos que se vienen dos años decisivos en Argentina.

“Si bien es cierto Milei ha sido capaz de capitalizar este espíritu de cambio, de no regresar al pasado y de asumir incluso parte del costo de estas reformas que son bastante duras, la población puede no tener la misma paciencia de cara a las elecciones del año 2027″, advierte.

Por lo pronto, el mayor logro de Milei sigue siendo haber reducido la inflación mediante un severo plan de ajuste, aunque no faltaron los escándalos de corrupción. ¿Será suficiente para la segunda mitad de su gobierno?