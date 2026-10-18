icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El sacerdote Patricio Sánchez Molinari celebraba una misa transmitida en directo por Facebook cuando la cruz de madera con un Cristo crucificado se desprendió de la pared y lo golpeó en la cabeza en Ecuador. (Captura de video).
El sacerdote Patricio Sánchez Molinari celebraba una misa transmitida en directo por Facebook cuando la cruz de madera con un Cristo crucificado se desprendió de la pared y lo golpeó en la cabeza en Ecuador. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Un sacerdote falleció el sábado en la ciudad de Guayaquil, la más poblada de Ecuador, después de caerle encima una gran cruz mientras realizaba una misa que se estaba transmitiendo en directo por redes sociales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.