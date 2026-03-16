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Fotografía que muestra una calle vacía tras el toque de queda este domingo, en Guayaquil (Ecuador). Foto: EFE/ Jonathan Miranda Vanegas
Fotografía que muestra una calle vacía tras el toque de queda este domingo, en Guayaquil (Ecuador). Foto: EFE/ Jonathan Miranda Vanegas
/ Jonathan Miranda Vanegas
Por Agencia EFE

Guayaquil, la ciudad más poblada y con mayor número de delitos de Ecuador, volvió a encerrarse en la noche de este domingo, junto a otras zonas costeras y tropicales, bajo un toque de queda en el que las fuerzas de seguridad prevén desplegar operativos para contener a los grupos criminales responsables de la peor crisis de violencia que vive el país.

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