Guayaquil, la ciudad más poblada y con mayor número de delitos de Ecuador, volvió a encerrarse en la noche de este domingo, junto a otras zonas costeras y tropicales, bajo un toque de queda en el que las fuerzas de seguridad prevén desplegar operativos para contener a los grupos criminales responsables de la peor crisis de violencia que vive el país.

Aunque el toque de queda iniciaba a las 23:00 hora local (4:00 GMT), la ciudad, principal motor económico del país, ya empezaba a cerrar y a vaciarse poco a poco unas tres horas antes, ante la advertencia de las autoridades de que llevarían presos a todos quienes desobedecieran.

La medida regirá por quince días en las provincias de Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas, cuya capital es Guayaquil.

A las 21:30 hora local ya había dejado de pasar el transporte público y las personas que aún seguían en las calles intentaban volver a sus casas caminando o en taxis improvisados que atendían los llamados de los más desesperados.

Resistieron abiertos hasta los últimos minutos los locales comerciales que estaban instalados en casas o cuyos dueños vivían en la misma zona, ya que buscaban que las pérdidas por cierres anticipados no sean muy grandes, o también quienes creían que la medida no sería tan rígida una vez llegada la ‘hora cero’.

“Esto afecta a muchos comerciantes, hay quienes venden incluso hasta la medianoche. Nosotros no podemos guardar la comida, tenemos que botarla. Así que empezaremos a hacer menos hasta se normalice todo esto”, dijo a EFE Víctor Guadamud, dueño de un lugar de venta de comidas y batidos en el suburbio de Guayaquil.

Guadamud cuestionó la medida al considerar que el Gobierno del presidente Daniel Noboa “no va a ganar nada con ella”, pues ya han implementado estos toques de queda en años anteriores sin resultados visibles a largo plazo, y que “si quiere combatir la delincuencia lo que tiene que hacer es poner a más policías”.

Integrantes de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) custodian en una calle tras el toque de queda este domingo, en Guayaquil (Ecuador). Foto: EFE/ Jonathan Miranda Vanegas

“Aquí a las 21:00 o 22:00 horas no se ve ni un patrullero. Si no mete a más elementos jóvenes a trabajar como policías, ¿Cómo va a combatir la delincuencia?”, mencionó.

En 2025, Guayaquil concentró 2.545 homicidios de los 9.235 que se registraron a nivel nacional, un récord en la historia del país.

José Salazar, dueño de una tienda en el norte de la urbe, calculó que tendrá entre un 25 % y un 30 % de pérdidas durante estos días por tener que cerrar al menos una hora antes de lo habitual, algo que, dijo, no solo le pasaría a él, sino también a “todo el sector”.

“Ojalá que esto ayude y que no caiga gente inocente”, señaló sobre las acciones policiales y militares.

El comandante general de la Policía, Pablo Dávila, dijo por la tarde a EFE que más de 35.000 policías y militares se estaban desplegando en las zonas intervenidas, para “atacar” a los grupos criminales, “debilitarlos en su logística y en sus economías criminales”.

Señaló que se irán a lugares considerados como “núcleos de letalidad”, donde harán recorridos y “operaciones puntuales en los lugares tomados por los grupos de delincuencia organizada”.

Estas operaciones, que de acuerdo al Gobierno cuentan con apoyo de países como Estados Unidos, se enmarcan en la “nueva fase” de la “guerra” contra el “narcoterrorismo”, declarada por Noboa en 2024 para intentar disminuir la violencia que ha puesto al país a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

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