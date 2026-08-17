icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Argentina Javier Milei interviene durante la 29ª Conferencia Global anual del Instituto Milken en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 6 de mayo de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP).
El presidente de Argentina Javier Milei interviene durante la 29ª Conferencia Global anual del Instituto Milken en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 6 de mayo de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP).
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

Algo más de 30.000 empresas han cerrado sus puertas en Argentina desde que el ultraliberal Javier Milei asumió el Gobierno a finales de 2023, con políticas que han afectado especialmente al sector del comercio y a varias ramas industriales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.