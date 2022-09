El jefe de la seguridad del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue detenido por la Policía a pedido de la fiscal Gabriela Fossati durante la noche del domingo en el marco de un escándalo que involucra a ciudadanos rusos y uruguayos. El mandatario se mostró sorprendido: dijo desconocer las razones del arresto de Alejandro Astesiano, abriendo una polémica en el Gobierno.

“Si ustedes se sorprendieron con la noticia, imagínense quien habla, cuando estos últimos cinco días estaba afuera con mis hijos y con la persona que ayer fue detenida”, dijo el presidente.

La Fiscalía de Uruguay prepara la acusación contra el jefe de seguridad por delitos de suposición de estado civil y asociación para delinquir.

Fossati explicó que lo investiga por la adulteración de partidas de nacimiento rusas con la intención de que personas con aquella nacionalidad pudieran simular que sus padres habían nacido en Uruguay y de esta manera tramitar documentos de identidad uruguayos.

“Hablamos de decenas de personas, cientos”, explicó la fiscal, según recoge la agencia Reuters.

Cabe recordar que Astesiano acompañó en las vacaciones que el mandatario tomó la semana pasada.

Al regresar anoche a su residencia oficial, el director de Inteligencia, Claudio Correa, informó a Lacalle Pou de la orden de arresto librada por una fiscal y se lo detuvo de inmediato.

“Desde ese momento está incomunicado”, señaló el presidente y aseguró que no tiene más detalles.

“Ni yo pregunté, porque no debo, ni el director de Inteligencia me lo iba a decir porque por su independencia debía cumplir con el mandato que tenía”, aseguró Lacalle.

Según la prensa local, Astesiano ha sido indagado en múltiples ocasiones desde 2003 por hurto, estafa, apropiación indebida y daño.

En setiembre de 2021 la emisora Sarandí ya había informado que Astesiano contaba con más de 20 indagatorias por diversos delitos y, de acuerdo con una versión de la televisión TV Ciudad, actualmente se lo indaga por falsificar documentos “para la expedición de pasaportes rusos”.

El diario El País de Uruguay publicó que la polémica sobre Astesiano “ya estaba instalada desde al menos 2020, cuando se había hecho público su legajo policial. En agosto de aquel año se difundió que el jefe de la custodia presidencial poseía un legajo con más de 20 anotaciones”.

Sin embargo, el mandatario recalcó que “no tiene antecedentes penales”. Consultado sobre si continuará en su cargo, respondió: “Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

“Una orden de detención no se libra porque sí, me imagino que la fiscal tiene indicios, no sé de qué involucramiento, lo desconozco. Veremos después de las próximas horas cuál es el dictamen primario que hace la fiscal. Obviamente que uno tomará las medidas en consecuencia”, se explayó.

El mandatario contó que conoció a Astesiano durante una campaña electoral en 1999, y que luego trabajó en campañas para su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle, y para su propio equipo en 2004, 2009 y 2014. Es su jefe de custodia desde 2019.

“Si hubiera tenido un indicio (de que haya cometido ilícitos) no le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia”, sostuvo, antes de aclarar que no quiere prejuzgar y que se siente mal por la situación. “Mi estado de ánimo obviamente no es el mejor”, añadió.

Después de la detención, Ucrania señaló al gobierno uruguayo de participar de un “crimen colectivo” con el Kremlin.

Ucrania sale al frente

El Ministerio de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania dice en un comunicado que las autoridades rusas de ocupación están haciendo esfuerzos considerables para celebrar sus pseudo-referéndums en los territorios temporalmente ocupados a toda costa. “Para esto, incluso llamó a observadores extranjeros”.

“El Ministerio de Reintegración y todas las agencias interesadas, incluidas las fuerzas del orden, ya conocen sus nombres. Estos son representantes de la propia Rusia, así como de Bielorrusia, Siria, Egipto, Brasil, Venezuela, Uruguay, Togo y Sudáfrica. En esencia, están participando en un crimen colectivo contra el estado soberano e independiente de Ucrania”, añade.

“Hacemos un llamado a los extranjeros: ¡Todos aquellos que se atreven a complacer a los criminales se convierten en criminales ellos mismos! ¡No será posible eludir la responsabilidad!”, concluye.

El comunicado que llega desde Ucrania se refiere a Sebastián Hagobián, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. Pero, ante la polémica, el gobierno uruguayo se desligó de su observador.