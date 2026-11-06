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El papa León XIV (d) saluda al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, este viernes, en la Plaza Independencia de Montevideo. Foto: EFE/ Gianni Schiaffarino
El papa León XIV (d) saluda al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, este viernes, en la Plaza Independencia de Montevideo. Foto: EFE/ Gianni Schiaffarino
/ Gianni Schiaffarino
Por Agencia EFE

Uruguay recibió este viernes al papa León XIV con una ceremonia de bienvenida llevada a cabo en la Plaza Independencia de Montevideo, en la que el presidente del país austral, Yamandú Orsi, celebró la llegada del sumo pontífice a una “patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos”.

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