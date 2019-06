Un inspector uruguayo multó a conductora por "exceso de belleza"

Montevideo. La imagen de una multa de tránsito realizada a una mujer por circular “con exceso de belleza” se viralizó en las redes en muchos países desde el 30 de mayo pasado. La boleta es real, confirmaron el inspector de tránsito involucrado y las autoridades de la municipalidad de Paysandú en Uruguay. Pero el trámite nunca siguió el curso habitual.

La historia, con la fotografía de la boleta incluida, fue publicada el 30 de mayo en el diario El Telégrafo de Paysandú, y rápidamente se viralizó en Facebook en español, francés y portugués, y en Twitter, así como en hindú y en inglés.

►Detienen a famoso youtuber español por conducir un Lamborghini a 228 km/h



►El millonario que por amor amenazó con secuestrar un avión y ahora morirá en prisión



►Pasajera abre la puerta de emergencia de un avión pensando que era la del baño



También fue publicada en medios de prensa de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de México, de España acumulando más de 52.000 interacciones en Facebook.

"Imprudencia en el manejo (circula con exceso de belleza en la vía pública). Te amo", se lee en la imagen de la boleta viralizada con fecha del 25 de mayo.

Según narró al equipo de verificación de la AFP Leonardo Rivero, director de Tránsito de la Intendencia de Paysandú, el "inspector enamorado", como le llaman en las redes sociales, dejó la multa en el parabrisas del vehículo de su novia, quien también es funcionaria municipal y había estacionado frente a su lugar de trabajo.

Captura de pantalla de un tuit, hecha el 11 de junio de 2019. (Foto: AFP). Captura de pantalla de un tuit, hecha el 11 de junio de 2019. (Foto: AFP)

El mismo día, la imagen comenzó a circular entre los funcionarios municipales y así llegó a conocimiento de la Dirección de Tránsito.

A su vez, la Dirección constató que faltaba el comprobante correspondiente a esa boleta y pidió un informe al inspector, quien reconoció que usó una de ellas para dejarle un mensaje a su novia.

Rivero explicó que la boleta fue realizada de modo incorrecto: "Indicaba una sanción económica por imprudencia en el manejo, que no era tal, de ningún modo". Añadió que la sanción por "imprudencia en el manejo" refiere a múltiples errores en el tránsito, pero claramente no incluye “conducir con exceso de belleza”.

Ante el uso inapropiado de la boleta, la asesoría legal de la Intendencia resolvió iniciar un sumario al funcionario. En su declaración, éste reconoció que la conductora es su pareja.

El funcionario publicó una disculpa para su red de amistades en Facebook: "Pido disculpas públicas hacia la institución a quien representó con total orgullo, me arrepiento de la forma en que hice las cosas, más no me arrepiento de a quien fue dirigido el mensaje". Y reivindicó su gesto de amor: "En estos tiempos en que nadie es capas de expresar amor hacia el prójimo la verdad a mi no me avergüenza para nada el expresarlo hacia la mujer que amo".

Sin embargo, el funcionario prefirió no hacer declaraciones mientras la investigación siga su curso.

Al momento, el expediente continúa abierto y la Intendencia estudia las posibles consecuencias para el trabajador. La Dirección de Tránsito explicó que el funcionario podría ser sancionado por utilizar un documento público con otro fin que el previsto. La sanción podría ir desde una suspensión en días, un traslado o una destitución, que según Rivero "no correspondería" para el caso.

Mientras tanto, el funcionario sigue trabajando.

Fuente: AFP