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Personas sosteniendo retratos de quienes desaparecieron durante la última dictadura en Uruguay mientras participan en la Marcha del Silencio en Montevideo, el 20 de mayo de 2026. (Javier Calvelo / adhoc / AFP)
Personas sosteniendo retratos de quienes desaparecieron durante la última dictadura en Uruguay mientras participan en la Marcha del Silencio en Montevideo, el 20 de mayo de 2026. (Javier Calvelo / adhoc / AFP)
/ JAVIER CALVELO
Por Agencia AFP

Con el fin a la impunidad como bandera, decenas de miles de personas marcharon este miércoles en Uruguay para mantener vigente el incansable pedido de verdad, justicia y avances en la búsqueda de los detenidos desparecidos durante la última dictadura militar.

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