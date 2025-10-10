The New York Times informa sobre la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú. Foto: The New York Times
The New York Times
  • The New York Times informa sobre la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú. Foto: The New York Times
  • CNN en Español informa sobre la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú. Foto: CNN en Español
  • Deutsche Welle de Alemania informa sobre la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú. Foto: DW
  • Clarín informa sobre la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú. Foto: Clarín
  • BBC informa sobre la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú. Foto: BBC
  • El País informa sobre la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú. Foto: El País
  • The New York Times informó en X la vacancia de Dina Boluarte. Foto: The New York Times
  • La agencia AP informa sobre la vacancia de Dina Boluarte. Foto: AP
  • La Tercera de Chile informa sobre la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú. Foto: La Tercera
  • El Universo informa sobre la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú. Foto: El Universo
  • El Tiempo informa sobre la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú. Foto: El Tiempo
Redacción EC
Redacción EC

El destituyó en la madrugada de este viernes de manera exprés a la presidenta, , tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.

