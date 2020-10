El voluntario brasileño que formaba parte de las pruebas de la potencial vacuna contra el coronavirus (COVID-19) de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que perdió la vida el pasado 15 de octubre, ha sido identificado como João Pedro Rodrigues Feitosa, de 28 años.

Rodrigues Feitosa, licenciado en Medicina y exalumno de la Universidad Federal del Río de Janeiro (UFRJ), perdió la vida cuando cumplía una labor de lucha contra el coronavirus en instituciones privadas y públicas.

“Se encontraba trabajando en la primera línea en la lucha contra el coronavirus en las redes de salud privadas y municipales de Río de Janeiro”, informa la rectoría de la UFRJ a través de un comunicado.

Estudiante destacado, la UFRJ recuerda que João concluyó sus estudios en 2019 con la distinción de dignidad académica “Cum Laude” con una calificación final de 8.7.

“La Rectoría de la UFRJ -junto a toda la comunidad universitaria- ofrece nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de nuestro exalumno en medio de este triste momento que le quitó la vida a João, quien acababa de graduarse y no escatimó esfuerzos para actuar en la lucha contra la pandemia de COVID-19”, se lee en el comunicado.

La UFRJ aclaró que no actúa en las pruebas de vacunas extranjeras y continúa desarrollando su propia investigación para la inmunización contra COVID-19.

No recibió la vacuna

La agencia Bloomberg señaló que el médico voluntario no recibió la vacuna sino un placebo, según una fuente cercana que no quiso que revelen su identidad porque dicha información no es pública. Este dato no fue confirmado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) debido un acuerdo de confidencialidad.

Anvisa informó que tuvo conocimiento del deceso el 19 de octubre y que pese a lo acontecido las pruebas de la Universidad de Oxford y AstraZeneca continuarán.

Esta vacuna experimental, pese a ser una de las más prometedoras, ha sufrido reveses, el primero cuando el ensayo se suspendió en setiembre luego que el Reino Unido se informara sobre un caso de mielitis transversa en un voluntario; luego el New York Times informó de otro caso sospechoso de la misma enfermedad

Actualmente hay 18.000 personas que participan en los ensayos en todo el mundo.

