La vacuna que elaboran la Universidad de Oxford y AstraZeneca era la mejor se perfilaba contra la Covid-19. Solo bastaba pasar la etapa 3 con éxito para que el mundo empezará a celebrar que se acercaba el fin del coronavirus tal y como lo conocemos. Pero falló: las alarmas sonaron en el Reino Unido, cuando se complicó la salud de uno de los voluntarios que fueron inoculados.

La noticia, por supuesto, cayó mal, sobre todo en los países que tienen mejores relaciones con los fabricantes. México y Argentina, por ejemplo, son los encargados de producir dicha vacuna en Latinoamérica, y, por tanto, los primeros que podrían beneficiarse con ella. ¿Cómo los afecta este tropiezo? Todo parece indicar que la llegada de la inyección se retrasará.

Por el momento, Andrés Manuel López Obrador ha llamado a la calma porque su país no depende únicamente de ese experimento, sino que está inscrito en otros proyectos y tendrán prioridad cuando sea tiempo de recibirlos

“No afecta que nosotros podamos disponer más temprano que tarde a la vacuna contra el COVID-19 [...]. Tenemos otras opciones, que lo sepa el pueblo [...]. -declaró- No cambia, no varía el que se haya presentado esta situación con una de las empresas con las que tenemos convenio, porque tenemos relación similar con dos o tres empresas que ya también están en fase tres de investigación”.

Es preciso anotar que, antes de este problema, AMLO se mostraba bastante confiado del éxito de la inyección de AstraZeneca. Hace poco más de un mes, él declaró que había “certidumbre” sobre su eficacia, y que se pensaba que se iba a poder inocular a los mexicanos con ella en el primer trimestre del 2021.

Andrés Manuel López Obrador puso paños fríos y afirmó que AstraZeneca no es el único laboratorio con el que México tiene buenas relaciones. (EFE/Presidencia de México).

Siguiendo la línea de poner paños fríos al asunto, ayer, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud mexicana, anotó: “Se desconoce si hay una asociación entre ser inyectado y la reacción adversa”. En esa misma línea, Alejandro Macías, quien luchó contra la AH1N1 en el 2009, señaló que, si bien era una situación preocupante, era necesario esperar a tener más información. “Esta vacuna es una de nuestras mejores apuestas”, dijo.

Una reacción similar se ha vivido en Argentina. “El universal” recoge las palabras de Fabricio Ballarini, doctor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires: “Es un proceso normal evaluar qué sucedió en el paciente que tuvo reacciones adversas. No es la suspensión del proyecto. Es una para bastante habitual en este tipo de pruebas. La buena [noticia] es que solo es un paciente”.

Según “Clarín”, la elaboración de la vacuna podría retrasarse entre tres y cuatro semanas, tiempo en los que se investigará lo sucedido con el paciente que tuvo efectos adversos.

El mismo medio de comunicación cita al infectólogo Eduardo López, miembro del comité asesor del presidente argentino Alberto Fernández. “Es una mala noticia porque demora todo. Ahora hay que determinar si el voluntario sufrió el problema que sufrió por la vacuna aplicada o por otra cosa, pero eso indefectiblemente llevará tiempo”, señaló.

El laboratorio argentino mAbxience tiene previsto producir hasta 250 millones de dosis de la vacuna de Oxford en esta planta de Buenos Aires. (GRUPO INSUD)

Un vocero del laboratorio mAbxience, encargado de desarrollar la vacuna en Argentina, dijo al “Clarín”: “Nosotros seguimos con la transferencia tecnológica igual a lo previsto”.

Entre tanto, Alberto Fernández no se refirió a este tema durante su última conversación con los medios de prensa.

COMPRAS ADELANTADAS

Hay países que han pagado por adelantado para ser los primeros en beneficiarse con las vacunas. Estados Unidos, por ejemplo, depositó 1.950 millones de dólares a Pfizer para asegurarse 100 millones de dosis previsiblemente para diciembre, y otra tanda para los siguientes meses. La Unión Europea ha sido más cautelosa y acordó con AstraZeneca adquirir, como mínimo, 300 millones de dosis, cuando se haya demostrado que la vacuna es segura y funciona. Por supuesto, fue necesario un adelanto, destinado a costear parte del desarrollo de la sustancia.

En tanto, el Reino Unido tiene acuerdos con Sanofi y GlaxoSmithKline, mientras que Japón con Pfizer.

De forma similar, Brasil firmó un acuerdo de US$ 127 millones con AstraZeneca para comenzar a desarrollar su vacuna, y asegurarse, inicialmente, 30 millones de dosis, la mitad en diciembre y el resto en enero del 2021.

No se ha explicado qué sucederá con los contratos con AstraZeneca, a la luz del reciente inconveniente, aunque se asume que se tendrán que respetar.

EL TRABAJO EN LA REGIÓN

¿Cuál es el papel de Argentina y México en el desarrollo de la vacuna en Latinoamérica?

Todo inició cuando Oxford compartió su tecnología con el laboratorio argentino mAbxience, que dedicará una de sus plantas a elaborar el principio activo de la vacuna.

Luego, eso se enviará al laboratorio mexicano Liomont, donde se procederá a hacer el envasado y acabado, ya sea en frascos o jeringas.

Hasta antes de los problemas, se esperaba tener la vacuna para finales de noviembre, aunque ello no significase el inicio de la vacunación universal. Primero había que superar la fase 3, que se esperaba duraría hasta noviembre o diciembre. Más adelante, la solución debía ser evaluada y aprobada por otros organismos, y allí, estaría lista para distribuirse.

