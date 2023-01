La misteriosa muerte de la DJ Valentina Trespalacios, hallada sin vida en la localidad de Fontibón (Colombia) el pasado 22 de enero, sigue arrojando pistas sobre las circunstancias de este fatal hecho.

En las últimas horas, luego de que el cadáver de la mujer fuera encontrado en un contenedor de basura, las autoridades relacionaron como principal sospechoso al novio de la joven, identificado como John Poulos, y su testimonio sería clave para el avance de la investigación.

Tal como pudo corroborar la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, Poulos, originario del estado de Texas, Estados Unidos, viajó con destino a Centroamérica para hacer escala en otro país, sin haber tenido comunicación alguna con la familia de la víctima.

La causa de la muerte de la joven, según Medicina Legal, fue por ahorcamiento, pues se encontró un surco de presión en la región hioidea, parte ubicada debajo de la lengua y encima del cartílago tiroides, en la parte anterior del cuello.

Este es el carro en el que John Poulos recogió a Valentina en un conjunto al sur de Bogotá.

Algunas de las máximas pistas sobre las circunstancias de la muerte de Trespalacios son un carro Volkswagen Voyage 2021, color plateado con la placa JNL991, y videos de cámaras de seguridad en los cuales se puede ver a Trespalacios y Poulos.

Las autoridades están investigando si el carro en el que se encontraba la pareja en el momento de tomarse las fotos es el mismo que se ve en las grabaciones de las cámaras del conjunto en el que la joven vivía con su madre. Al parecer, Poulos recogió a la DJ allí.

¡Atención! El video del carro gris, clave en el crimen de la dj Valentina Trespalacios https://t.co/qzMJD85nw2 @ELTIEMPO pic.twitter.com/aQyLzvqa1L — UinvestigativaET (@Uinvestigativa) January 24, 2023

Una indirecta de auxilio

Entre tanto, una de las últimas personas que habría visto con vida a la DJ habló con ‘Noticias Caracol’ sobre el día en el cual la transportó al lado de su pareja.

Se trata de un conductor de la plataforma InDriver, quien fue a recogerlos al norte de Bogotá, en horas de la madrugada, para llevarlos a una discoteca. El hombre, quien no dio su nombre por motivos de seguridad, aseguró que, al momento de subirse al carro, ambos se encontraban discutiendo. No obstante, esto no le impidió hacer un perfil del novio de Trespalacios.

“Era una tipo alto, norteamericano, blanco, de cabello castaño, ojos claros, corpulento y medio afeitado. Él estaba tomado, al igual que ella”, aseguró el conductor.

Agregó que, antes de que su pareja se subiera al automóvil,la DJ le mostró una alerta que le había enviado por la aplicación indicando que estaba en riesgo.

“Cuando se monta al carro, antes de que él ingrese, ella pega un grito y dice: ‘Ay, por qué escribí esto’… Me dice: ‘mira, es que escribí por soporte a InDriver: ayuda, estoy en peligro’”.

Tras mostrarle el mensaje, el conductor cuenta que le preguntó si estaba bien. “Entonces ella empieza a manotear, el hombre entra y le dice ‘¿qué pasó, baby? ¿Estás bien?’”, narra a ‘Noticias Caracol’.

El conductor también afirmó haberlos visto teniendo una discusión ya dentro del carro con rumbo a su destino, pero cuando el estadounidese le preguntó si sabía hablar inglés, teniendo una respuesta afirmativa, dejó de hablar.

“Ella iba con una camiseta corta y el cabello arreglado. Los llevo hasta la discoteca, iban hablando. El hombre me preguntó si sabía inglés, yo le dije que sí; entonces, se quedó callado y le empezó a escribir por WhatsApp”, finalizó para ‘Noticias Caracol’.

Hasta el momento, las autoridades están tratando de definir la ruta de Poulos al salir del país y cómo apareció muerta Trespalacios dentro de una maleta.