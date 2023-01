Este lunes fue hallado el cuerpo de la DJ Valentina Trespalacios al interior de una maleta, en un contenedor de basura del barrio Los Cámbulos, en la localidad de Fontibón en Bogotá.

Según el informe preliminar de Medicina Legal, la joven habría muerto por ahorcamiento. Entretanto, sus familiares intentan dar con el paradero de John Poulos, un estadounidense con quien sostenía una relación.

Sin embargo, el hombre, de 35 años, no se ha comunicado con la familia y borró varios perfiles de sus redes sociales. EL TIEMPO estableció en exclusiva que armó de última hora un viaje fuera de Colombia.

Ahora, la familia de Trespalacios ha hecho público un nuevo video en el que se ve a la joven junto a su pareja cuando ella estaba haciendo su mudanza.

La madre de la víctima, en conversación con Arriba Bogotá, de CityTv, señaló que el video proviene de una de las cámaras de seguridad del conjunto en el que vivía la joven.

En él se ve a la DJ saliendo con sus objetos personales y llevándolos a un carro gris que estaría conduciendo Poulos.

“Cuando salgo de trabajar y llamo a mi hija porque no la acompañé a recoger sus cosas, le digo: ‘Hija, ¿ya te mudaste?’. Ella me respondió ‘sí, mami. Ya recogí mis cosas, voy acá en el carro con John’. Ahí me manda el saludo (un video). Estaba muy feliz, muy contenta de empezar una nueva vida con este hombre porque la había ilusionado”, señaló la madre de la joven.

Policía ofrece recompensa por información

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Carlos Triana, anunció una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte información que conduzca a las autoridades a dar con el paradero de el o los responsables del asesinato de la joven Dj Valentina Trespalacios que apareció sin vida en un basurero de la localidad de Fontibón.

“Mediante un grupo especial conformado por la Policía Metropolitana y en coordinación con la Fiscalía General, con un grupo de investigadores criminales que se encargarán de buscar elementos materiales probatorio e información para establecer el responsable de la muerte de esta joven que se encontró abandonada en un sector de la localidad de Fontibón”, señaló el general Triana.