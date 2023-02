El crimen de la DJ Valentina Trespalacios tiene conmocionado al país por los escabrosos detalles que día a día se han ido revelando desde el pasado 22 de enero, cuando la joven de 21 años fue hallada sin vida en la localidad de Fontibón.

EL TIEMPO reveló en días pasados que la hipótesis de la Fiscalía, que señala a John Poulos quien era la pareja de la joven- como autor del crimen, es que la ahorcó en un ataque de celos. El hombre tendría un perfil celópata, ya que ya habría tenido episodios violentos.

De acuerdo con los establecido por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, la DJ Silvana Núñez -amiga cercana de la víctima- contó varios detalles sobre su relación con Poulos, como el hecho de que le enviaba dinero y le compraba regalos.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la confirmación de que Valentina tenía una relación con otro hombre, de quien estaba “muy enamorada”.

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO estableció que se trata de un inversionista en criptomonedas y cannabis con quien la joven salía desde hacía cerca de un año. Su nombre sería Santiago Luna, quien declaró el 24 de enero.

“Yo quedé como en shock, yo no lo podía creer. Empiezo a ver que tenía llamadas perdidas y mensajes; entonces como yo vivo con un amigo que se llama Sebastián, lo despierto a él y a la novia les digo: ‘Me están diciendo que Valentina está muerta (...) me mandan un artículo del periódico donde no decía el nombre de ella, solamente decía que habían hallado un cuerpo en Fontibón’”, explicó en esa ocasión.

Según dijo el joven a la Fiscalía, él habló por medio de mensajes de Instagram con Trespalacios el sábado 21 de enero, a las 2:20 p. m.: “Ahí yo le reclamé por una fotografía que ella publica de una cena. Entonces yo le pregunté que con quién estaba y ella me contesta que con unos amigos, y me echa en cara las salidas que tuve en Medellín con mis amigas. Entonces yo le mando un emoji de una mano, y el último mensaje que me envía es: ‘Mmmm, así estamos?’. Entonces yo la dejé en visto”.

La hipótesis de los investigadores es que esa cena habría sido pagada por Poulos en un restaurante al que llevó a la DJ y, precisamente, los mensajes de Luna habrían sido vistos por el estadounidense al desbloquear el celular de Valentina (con identificador facial) cuando ella se quedó dormida.