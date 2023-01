Mientras se lleva a cabo la audiencia en contra de John Poulos, se conocieron nuevos detalles de los últimos chats que tuvo el ciudadano estadounidense con la Dj Valentina Trespalacios.

Estas conversaciones de WhatssApp pertenecen a la sesión abierta semanas atrás en el computador de una de sus amigas. Esta mujer entregó el dispositivo a las autoridades y reveló algunas llamativas fotografías en las que, presuntamente, aparecería la maleta con la que viajó Poulos a Colombia.

En las imágenes reveladas por Noticias RCN, se aprecia una de las últimas conversaciones que sostuvo la DJ con este ciudadano extranjero, donde se denota aparente desconfianza por parte de John Poulos.

Según reveló el medio de comunicación, estas conversaciones son del 19 de enero. Allí se puede ver una fotografía de una maleta azul dañada, que pertenecería a Poulos y que coincidiría con el portaequipaje en el que fue hallado el cuerpo de la DJ días después.

En medio de la discusión por chat se lee cómo Valentina le explica que no está con otra persona.”Quien dijo que iré de fiesta, te hice videollamada, estoy con Manuela en su casa, fuimos a una conferencia de cannabis y ya eso es todo, sí había más personas, pero yo no estoy con nadie, no sé de donde sacas eso”, mencionó Trespalacios.

Ante la explicación de Valentina Trespalacios, Poulos responde con un “ok”. En otros apartados del chat, la mujer le explica que tiene varias cosas que hacer el día 20 de enero, mismo en el que este hombre llegaría al país. “Una limpieza facial y la cita de las pestañas. Luego iré a empacar y me veo contigo. Siempre te dije que el 20 de enero”, escribió y más adelante agregó: “No estoy cambiando la fecha”, haciendo referencia al día en el que se irían a vivir juntos.

En las imágenes reveladas también se observan algunas fotografías que le enviaba John Poulos a la joven Dj. Estos registros hacen parte de las pruebas que tiene la Fiscalía en contra del ciudadano estadounidense.