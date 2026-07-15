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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, gesticula desde el balcón de la Casa Rosada, en Buenos Aires, el 25 de mayo de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, gesticula desde el balcón de la Casa Rosada, en Buenos Aires, el 25 de mayo de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró este miércoles el triunfo de Argentina por 2-1 ante Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026, que la albiceleste disputará con España el próximo domingo.

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