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Simpatizantes del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó la segunda vuelta de las elecciones, celebrando en Sao Paulo. (EFE/ Sebastiao Moreira).
Simpatizantes del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó la segunda vuelta de las elecciones, celebrando en Sao Paulo. (EFE/ Sebastiao Moreira).
/ Sebastiao Moreira
Por Agencia AFP

“¡Vamos, Lula!”, gritó la eufórica multitud. Anna lloraba de alegría entre miles de brasileños que salieron este domingo a la icónica avenida Paulista, en Sao Paulo, para celebrar la reelección del histórico líder izquierdista en la presidencia.

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