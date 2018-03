Vaticano reprende a periodista que publicó que el Papa negó el Infierno

El Vaticano reprendió el jueves a un conocido periodista italiano que citó al papa Francisco diciendo que el infierno no existe.

Eugenio Scalfari, de 93 años, un ateo declarado que ha entablado una amistad intelectual con Francisco, se reunió recientemente con el Papa y escribió una larga nota que incluía una sección de preguntas y respuestas al final.



El Vaticano dijo que el papa Francisco no le concedió una entrevista y que el artículo "fue el fruto de su reconstrucción", no una "transcripción fiel de las palabras del Santo Padre".



Scalfari, fundador del periódico italiano La Repubblica, se enorgullece de no tomar notas ni usar grabadoras durante sus encuentros con los líderes y de más tarde recordar las reuniones para crear artículos extensos.



Según el artículo de Scalfari en La Repubblica del jueves, le preguntó al Papa dónde van las "malas almas" y dónde se le castigan. Scalfari citó al Papa diciendo:



"No son castigados. Aquellos que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y toman su lugar entre las filas de quienes lo contemplan, pero aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados desaparecen. Un Infierno no existe, la desaparición de las almas pecadoras existe".



El catecismo universal de la Iglesia Católica dice: "La enseñanza de la Iglesia Católica afirma la existencia del infierno y su eternidad". Habla del "fuego eterno" y agrega que "el principal castigo del infierno es la separación eterna de Dios".



Es por lo menos la tercera vez que el Vaticano se distancia de los artículos de Scalfari sobre el Papa, incluido uno en 2014 en el que el periodista dijo que el pontífice había abolido el pecado, diciendo que el infierno no existe.