Vedette que despegó un avión en Argentina: “Fui un piloto más”

Buenos Aires. "Fui un piloto más, manejé el avión", admitió feliz la curvilínea vedette que este viernes desató un escándalo en Argentina y el despido de dos pilotos que la invitaron a volar en cabina en un vuelo doméstico de la estatal Aerolíneas Argentinas.

"Estuve todo el vuelo ahí encerrada con ellos dos", dijo pícara Victoria Xipolitakis en declaraciones a Canal 13 mientras se multiplicaban las críticas contra la aerolínea y los pilotos implicados por parte de colegas, ministros y políticos de alto grado. La escultural bailarina y actriz, descendiente de una familia griega radicada en Argentina, bromeó con el piloto y el copiloto mientras filmaba con su teléfono celular lo que consideraron una jocosa hazaña de esta semana a bordo de un avión de Austral, filial de Aerolíneas Argentina, con casi 100 personas entre pasajeros y tripulantes. Tras darse a conocer las imágenes el jueves en la noche por el canal de noticias TN, la propia vedette explicó: "Con una camionetita me llevaron al avión primero y estaban ahí los pilotos y me dijeron 'vení a volar con nosotros'". "Apenas tomamos conocimiento de este hecho dimos de baja a los pilotos", dijo el presidente de la estatal Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, actual candidato a la alcaldía de Buenos Aires por el oficialista Frente para la Victoria (FPV) para las elecciones del próximo 5 de julio. Sobre los pilotos, Recalde agregó que "son dos irresponsables que pusieron en riesgo la seguridad de la gente y vamos a pedir que la justicia investigue". El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, calificó este hecho como "un espanto" y "un papelón" cuando se ve a Xipolitakis tomando los controles de un avión Austral del fabricante brasileño Embraer, durante un vuelo, pero aseguró que "no perjudica" a Recalde. "Habrá una denuncia contra esta señora, por considerarse 'pasajero disruptivo'", aseguró el portavoz de Gobierno. Con la palanca de mando "¿Este es el acelerador?", preguntó la bailarina gritando emocionada porque el piloto le acababa de confirmar que ella aceleraría "de a poquito" en el despegue. Repitió: "Voy a acelerar yo y vamos a despegar ¿Están seguros de lo que están haciendo?". Luego esperó que el piloto le avisara cuándo presionar para iniciar el despegue de un vuelo que partió desde el Aeroparque de Buenos Aires -en el corazón de la capital argentina-, hasta la ciudad de Rosario, un trayecto de menos de media hora. En los minutos claves previo al despegue, ella gritó y los pilotos le pidieron bajar la voz. "Por esto nos meten presos a todos", dijo uno de ellos en esta 'aventura' de la que se ufanó la vedette con fotos y videos en las redes sociales. Un piloto le advirtió: "Mirá Vicky, si nos hundimos vos te hundís conmigo". "Ah, querés que me quede con vos", le replicó ella para volver a concentrarse en el acelerador. "Sí, me dio un poquito de miedo porque es algo muy crítico, pero fue una experiencia muy linda", aseguró luego sobre el vuelo 2708 con destino a Rosario el pasado martes en la noche. Xipolitakis aclaró que "nada de esto la tripulación sabe, porque entrarían en shock. Bajaron todos y yo bajé última". Cual alumna ejemplar, explicó al periodista que volaron "en piloto automático, hablábamos y charlábamos. Yo grababa porque era algo que nunca había visto". Cabina contaminada Gustavo Giménez, comandante de la empresa Aerolíneas Argentinas, señaló que en este caso "se violó el principal protocolo que es mantener la concentración en las maniobras de despegue y aterrizaje". Por su parte, el ex presidente de la Asociación Argentina de Aviadores Civiles José Vaca indicó que "se han infringido varias normas de seguridad". "Hasta los 10 mil pies la cabina tiene que estar estéril", advirtió. "Los momentos más peligrosos en un vuelo son los 11 minutos de despegue y los 8 de aterrizaje. Tiene que haber silencio en la cabina", insistió. De acuerdo a medios locales, la Justicia está investigando el hecho como "atentado a la seguridad" en una causa a cargo del magistrado Sergio Torres, pero por el momento AFP no pudo confirmar los cargos.

Fuente: AFP