Venezolano en su camino al Perú: "Decidí avanzar para sacar a mi familia adelante"

Un venezolano migrante identificado como José Gregorio Bravo compartió su experiencia migratoria desde Venezuela hasta, el que pretende que sea su destino final, Perú. Bravo ha realizado un largo viaje de 11 días caminando; sin embargo, aseguró que debe continuar su travesía hasta el Perú antes de que ese país cierre su frontera a quienes no tienen pasaporte el próximo 25 de agosto.



En una transmisión de "El Comercio" de Quito, Bravo explicó que decidió, junto a otras 500 personas, atravesar la frontera de Ecuador pese a no tener pasaporte, un nuevo requisito impuesto por el Gobierno Ecuatoriano el pasado sábado, porque en la frontera no les daban respuestas.



“Decidimos avanzar porque hasta el 25 de agosto está abierta la frontera del Perú y nuestra meta es llegar porque nos están esperando nuestras familias. Yo también tengo mi trabajo allá”, declaró para "El Comercio".



Bravo, que comenzó su viaje desde Acarigua, estado Portuguesa, se etiquetó de mochilero. Explicó que no tiene dinero y que, pese a conocer los riesgos que implica la caminata, seguirá su recorrido hasta llegar al Perú para poder darle un futuro a sus hijos y a su familia.



“Venezuela realmente no sirve. No nos alcanza la plata para comer. Si compramos algo de ropa entonces no tenemos para comer”. Por eso decidí avanzar, para sacar a mi familia adelante”, concluyó.



El éxodo masivo de venezolanos se debe a la aguda crisis que atraviesa el país. Cientos de personas caminan largos recorridos para ingresar a los países vecinos huyendo de la precaria situación que viven en Venezuela. Aquellos que emigran afirman que lo hacen para buscar una mejor calidad de vida para ellos y para sus familiares.