Venezuela amplía fecha de inscripción a presidenciales y suma sexto aspirante

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de ampliar por dos días más el lapso de postulación de candidatos para las presidenciales del 22 de abril permitió hoy la inscripción del pastor evangélico Javier Bertucci, que se convirtió así en el sexto aspirante a la jefatura de Estado.

El CNE tomó esta decisión en la noche del martes, día en el que oficialmente se cerraban las inscripciones, tras la "solicitud de diversas organizaciones políticas", informó en un comunicado, y con el objetivo "de garantizar de forma plena el ejercicio de los derechos políticos de los (...) venezolanos en el marco de la Constitución y las leyes".

Esta ampliación dio la posibilidad a Bertucci de oficializar su candidatura, como señaló hoy la rectora del CNE Tania D'Amelio.

"El candidato Javier Bertucci fue postulado por el grupo de electoras y electores Esperanza por el Cambio", informó D'Amelio en su cuenta de Twitter.

Con la aceptación del que fuera líder de la iglesia 'maranatha' -cargo que dijo haber dejado el día de su presentación ante la sociedad venezolana- son seis los postulantes a la jefatura de Estado para el periodo 2019-2024.

Por el momento, se sabe que Bertucci se enfrentará el 22 de abril con el actual presidente Nicolás Maduro, el ingeniero en electrónica Reinaldo Quijada, el ex militar Francisco Visconti, el empresario Luis Alejandro Ratti y al ex gobernador y desertor chavista Henri Falcón.

La decisión de Falcón de presentarse a las presidenciales siguió generando reacciones hoy tras ser repudiada el martes por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la que formaba parte hasta ayer, según informó la misma alianza.

La MUD decidió hace días que no se presentará a unas elecciones que califica de "farsa" y para las que asegura que no existen condiciones para una campaña y un sufragio "justos" y "transparentes".

Tras la decisión de Falcón, tildada por la MUD de "unilateral", la coalición informó de que el ex gobernador del estado Lara (centro occidente) se deslindaba "completamente de la Unidad".

El ya candidato por Avanzada Progresista (AP), partido que preside, llamó hoy de nuevo a asumir y ganar las presidenciales en varios mensajes en su cuenta de Twitter.

"Esta elección debemos asumirla y ganarla porque los pueblos no se entregan, no se rinden, los pueblos batallan, sufren y se levantan sobre la base de la verdad de su conciencia y del esquema de vida articulada con los otros para unirnos en una sola consigna: Salvar a Venezuela", publicó en su cuenta de esta red social.

Aseguró hablar "en nombre de millones de venezolanos que quieren empleo digno, con un salario que no sea de hambre, que le permita vivir con dignidad" a los que, añadió, "el gobierno les prometió un paraíso y les regaló un infierno".

Un "infierno" que, indicó, se debe a "un modelo que fracasó, se deslegitimó y nos colocó en la condición más espantosa de miseria de los últimos 100 años".

El ex chavista volvió a referirse a Maduro como "el candidato del hambre" y defendió que es una "burla" que tras cinco años en la presidencia y de casi 20 de la llamada revolución bolivariana el actual jefe del Ejecutivo "prometa que si gana las elecciones se va a ocupar de la economía", un área que aseguró que mejorará bajo su mandato.

"Seguimos librando la batalla para conquistar mejores condiciones electorales para un pueblo que quiere participar", finalizó el candidato.

Falcón sostuvo ayer un encuentro con las autoridades del CNE tras oficializar su candidatura en el que les exigió, entre otras cosas, un retraso en la fecha electoral, un ente electoral más equilibrado o que se acepte una misión observación internacional de la ONU.

De no cumplirse, vislumbró la posibilidad de retirar su candidatura.

"Quisiéramos de verdad que esta presentación que hacemos en el CNE no se convierta en letra muerta, para no convertirnos nosotros en otro elemento de desconfianza que nos obligue a abandonar a mitad de camino porque no hubo cumplimiento", subrayó Falcón a periodistas después de la reunión.

