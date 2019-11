Latinoamérica







Chavismo mueve a miles en Caracas “contra el fascismo y el golpe en Bolivia” | FOTOS “En Venezuela no da golpe de Estado nadie, aquí hay pueblo para defender la democracia, la libertad, (...) la revolución, que no se equivoquen”, dijo Nicolás Maduro, quien no acudió a la manifestación pero declaró vía telefónica ante la multitud