Caracas. “Este billete va para la basura”, afirmó el lunes el empleado de una estación de gasolina de Venezuela tras recibir un viejo billete de 100 bolívares que pagó un cliente para llenar el tanque de su vehículo en el arranque de la reconversión monetaria que se inició con algunos inconvenientes.

“Si no tengo más monedas, ¿de dónde voy a sacar los reales?”, respondió Ángel Blanco, un médico de 67 años, al empleado de la estación de combustible que aceptó resignado el billete que poco después lanzó a un lado de la máquina dispensadora de gasolina.



La eliminación de cinco ceros al bolívar comenzó en medio del desconcierto y temor de los venezolanos que expresaron inquietud de que las recientes medidas anunciadas por las autoridades puedan profundizar la crisis económica que golpea al país sudamericano.



“Esto es lo peor que pudo haber pasado porque la inflación va a ser horrible”, expresó William Méndez, un empresario de 47 años, tras sacar del bolsillo de su pantalón un fajo de viejos billetes para pagar el llenado del tanque de su carro.



En el inicio del proceso las autoridades aceptaron que los viejos y nuevos billetes convivan por un tiempo mientras se colocan en el mercado las nuevas piezas.



“Vamos a desmontar la perversa guerra del capitalismo para instalar un sistema económico virtuoso, equilibrado”, afirmó el presidente Nicolás Maduro horas antes de la entrada en vigor del nuevo cono monetario que a partir de hoy se llama “bolívar soberano”.



Maduro anunció la noche del domingo, en una transmisión de Facebook Live, que a partir del primero de setiembre entrará en vigor el nuevo salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos (unos 30 dólares), que representa un incremento de 3.300% en comparación con el sueldo de 51,9 bolívares soberanos que se acordó en junio. El mandatario precisó que el nuevo salario equivaldrá a medio petro, que es la criptomoneda venezolana.



Tras la suspensión durante unas doce horas de las operaciones bancarias para adaptarse al nuevo cono monetario, la mayoría de los bancos reactivaron de manera progresiva el lunes sus transacciones por internet y en cajeros automáticos, aunque algunos usuarios se quejaron de que la banca pública no estaba aún operando.



La decisión del gobierno de declarar el lunes como feriado nacional impedirá percibir el impacto inicial de la reconversión, y no será hasta el martes cuando se conocerá la incidencia de la medida, aunque el proceso podría verse afectado ese día por la convocatoria a paro nacional que realizó la oposición en protesta por las medidas económicas.



Los analistas prevén que las recientes medidas económicas potenciarán la hiperinflación, la escasez de bienes y la recesión que golpea al país desde hace cuatro años.



En julio, los precios crecieron a un ritmo diario de 2,7%, lo que llevó al cierre del mes la inflación a 125% y la tasa anualizada a 82.766%, según cálculos de la Asamblea Nacional, que controla la oposición. De acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional la inflación podría dar un brinco este año en Venezuela a un millón por ciento.



La incertidumbre también alcanzó al sector empresarial y comercial, que según algunos analistas podrían enfrentar una debacle por el aumento de salario mínimo.



"Casi ningún empresario está en capacidad de asumir este aumento salarial", dijo a la AP la presidenta de la mayor cámara de comercios y servicios del país, María Carolina Uzcátegui, e indicó que para hacer frente a esa situación la organización propondrá la realización de asambleas de trabajadores en todas las empresas para tratar de llegar a acuerdos con los empleados sobre aumentos salariales graduales y poder alcanzar las metas establecidas por el gobierno.



Maduro anunció el viernes que se establecerá "un sólo de tipo de cambio fluctuante" que estará anclado al petro, pero no precisó cuándo entraría en vigor. En el país sudamericano operan dos tasas: una para las subastas de divisas, que está en 2,48 bolívares soberanos por dólar, y otra para las remesas.



Al referirse al precio de la criptomoneda, el mandatario expresó que un petro tendrá un valor en dólares equivalente a un "monto oscilante de 60 dólares o más", que es el precio del barril de petróleo, y agregó que cada petro valdrá "3.600 bolívares (soberanos)".



Para los economistas, los cálculos presentados por el mandatario representan el reconocimiento de una devaluación debido a que la paridad se ubicó alrededor de 60 bolívares soberanos por dólar, muy similar a la tasa del mercado negro que se utiliza como referencia para la fijación de los precios de muchos productos y servicios.



Maduro anunció también que ajustará a 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que llevará a precios internacionales la gasolina que se vende a menos de un centavo de dólar y es la más barata de mundo.



La economista Tamara Herrera, directora de la firma local Síntesis Financiera, afirmó que la disminución de los ceros a la moneda permitirá superar los problemas operativos de los cobros, pagos, facturaciones y costos de distinta índole.



Sobre los cambios de política económica planteados por el gobierno, Herrera indicó que hasta el momento se desconoce cuan ordenados, sistémicos y profundos serán, y advirtió que de no hacerse bien "se va a perder también esta reconversión", que aseguró que representó una erogación de casi 400 millones de dólares.



Fuente: AP