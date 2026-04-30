El Gobierno de Venezuela confirmó este jueves la llegada a Caracas de una delegación de la Casa Blanca, junto a empresarios estadounidenses, para trabajar en acuerdos económicos y de cooperación en las áreas de energía, petróleo y gas.

“Viene una delegación de la Casa Blanca con miras a acordar junto a empresarios estadounidenses distintos mecanismos de entendimiento y de cooperación económica en áreas de energía, petróleo, minería”, declaró a la prensa Oliver Blanco, vicecanciller para Europa y América del Norte, desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Blanco señaló que esta delegación llega al país suramericano a bordo del primer vuelo comercial directo en siete años desde Miami, Estados Unidos, operado por la compañía American Airlines, que al Gobierno venezolano le “alegra mucho” recibir.

“Nos alegra mucho recibir este vuelo que representa la nueva etapa de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, marcada por una agenda de trabajo y cooperación llevada de la mano del presidente (Donald) Trump y de la presidenta Delcy Rodríguez, en una nueva historia y en una nueva etapa”, dijo.

El funcionario consideró que estos mecanismos que esperan acordar en materia de energía “son estimulantes en esta nueva etapa en que la recuperación económica ha sido una de las banderas” del Gobierno encargado.

Señaló que esto también demuestra “la apertura de Venezuela a la inversión internacional” y dijo creer que la conexión directa entre Miami y Caracas es “una de las muchas rutas que serán abiertas en las próximas semanas, en los próximos meses”.

El primer vuelo de la ruta despegó este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia las 10:11 hora local (14:11 GMT), en medio de una fiesta con banderas venezolanas y el desayuno típico de ese país, que incluyó arepas y tequeños.

Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 en medio de las tensiones entre los Gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y Trump, quien estaba en su primer mandato (2017-2021).