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El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela de American Airlines, John M. Barrett U (c), habla junto a la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría (c-i), y el viceministro para Europa y América de Venezuela, Oliver Blanco (c-d), en una rueda de prensa este jueves, durante los preparativos para recibir el vuelo con el que la compañía retoma su operación en la ruta Miami-Caracas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. (Foto: EFE)
El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela de American Airlines, John M. Barrett U (c), habla junto a la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría (c-i), y el viceministro para Europa y América de Venezuela, Oliver Blanco (c-d), en una rueda de prensa este jueves, durante los preparativos para recibir el vuelo con el que la compañía retoma su operación en la ruta Miami-Caracas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela confirmó este jueves la llegada a Caracas de una delegación de la Casa Blanca, junto a empresarios estadounidenses, para trabajar en acuerdos económicos y de cooperación en las áreas de energía, petróleo y gas.

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