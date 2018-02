El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) descartó el viernes realizar las elecciones presidenciales y legislativas de forma conjunta para el próximo 22 de abril, tal y como había solicitado el chavismo, debido a que se requiere más tiempo para organizarlas.

El Poder Electoral descartó así la propuesta que hiciera el llamado "número dos" del chavismo, Diosdado Cabello, de unir los dos comicios, una idea que de inmediato respaldó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, que incluso amplió el escenario y dijo que también se podían celebrar las votaciones de los consejos legislativos.



"El CNE va a evaluar para una siguiente fecha las elecciones parlamentarias, del consejo legislativo y de las cámaras municipales (...). No estamos ahorita preparados para hacer una elección conjunta", dijo la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en compañía de la jefa de la Asamblea Constituyente (ACN), Delcy Rodríguez.



En ese sentido, Lucena indicó que para el próximo 22 de abril solo están convocadas las elecciones presidenciales, unos comicios que han sido adelantados por más de seis meses tras un decreto de la oficialista ANC y en los que Maduro aspira a la reelección.



La rectora explicó que el cronograma para estas votaciones "está sumamente adelantado" por lo que es imposible juntar en esta contienda las elecciones propuestas por el oficialismo que "son técnicamente mucho más complejas".

Reiteró, sin embargo, que el CNE hará una "evaluación técnica" sobre esta idea de adelantar las parlamentarias que según la Constitución deben realizarse a finales de 2020.



Asimismo, informó que 15 de las organizaciones políticas habilitadas para la elección presidencial han hecho trámites ante el CNE por lo que supone que "están dispuestas a participar" pese a que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió no acudir a estas votaciones que consideran un "show fraudulento".



Entretanto, la presidenta de la ANC, un ente conformado solo por chavistas y no reconocido por la oposición y distintos gobiernos del mundo, aseguró que junto a Lucena escogerán "la mejor fecha" para estas citas electorales propuestas por el oficialismo que no pudieron ser pautadas para el 22 de abril.



El chavismo ha propuesto el adelanto de las parlamentarias por un supuesto "vacío" en el Legislativo, según ha dicho el promotor de la idea, Cabello, pues el actual Parlamento, de mayoría opositora y electo en diciembre de 2015, fue declarado en desacato por el Supremo, una institución abiertamente afín al Gobierno.



Además, el jefe de Estado, que continúa preparándose en su camino a la reelección, ha considerado que hacer estas elecciones servirán para una "renovación democrática del país" y para "dejar despejado el camino el resto del año" hasta 2022.



El gobernante venezolano también se ha comprometido "ante la opinión pública a participar de cualquier debate presidencial que se convoque con los candidatos y candidatas que se inscriban", pese a que en 2013 se negó a medirse en un cara a cara con su contrincante Henrique Capriles.



"Desde ya me comprometo a debatir, de cara a las televisoras, redes sociales, debate público nacional", insistió Maduro durante una alocución transmitida el jueves por Facebook y reseñada hoy por la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).



Dijo que de este modo los ciudadanos podrán conocer las propuestas de los candidatos y las diferencias entre ellos.



Hasta ahora Maduro solo tendrá como rivales al pastor evangélico Javier Bertucci, al empresario cercano al chavismo Luis Alejandro Ratti y al también empresario Leocenis García.



Este último presentó hoy su plan de Gobierno y entre las propuestas que reveló está el eliminar "la mayor cantidad de obstáculos" a la libre empresa en el país, afectada actualmente por el control de cambio y la crisis económica.



García aseguró que en seis meses tomando medidas y "ajustes" económicos podrá "frenar el impuesto que está matando de hambre a todos los venezolanos que es la inflación".



A partir de mañana y hasta el 26 de este mes los aspirantes a la Presidencia de Venezuela podrán inscribirse vía internet para ser candidatos en la elección de abril, para luego formalizar su candidatura entre el lunes y martes con la entrega de requisitos al CNE.



La campaña para las elecciones presidenciales se realizará entre el 2 y 19 de abril.