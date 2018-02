Tres antiguos directivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) movieron 60 millones de dólares (unos 48 millones de euros) a Andorra entre 2008 y 2014, según afirma este sábado el periódico español El País basándose en documentación bancaria de ese país europeo, a la que tuvo acceso el periódico.



Según el diario, se trata de Luis Carlos León Pérez, ex director de Finanzas de una filial de PDVSA, Electricidad de Caracas, detenido en España y reclamado por EE.UU.; Eudomario Carruyo, que fue directivo de la petrolera estatal en la década pasada; y Francisco Antonio Jiménez, detenido en noviembre en Venezuela por corrupción y presidente de Bariven, filial de PDVSA.



Los tres tenían cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), afirma el periódico, a las que León movió 22 millones de dólares, de los cuales 5,5 los cobró del viceministro de Energía y Petróleo de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, investigado en dos juzgados españoles y que también es reclamado por Estados Unidos.



En cuanto a Jiménez, el diario muestra movimientos de sus tres cuentas en la BPA, que acumularon 9 millones de dólares en depósitos y recibieron, afirma el diario, 8,2 millones de Diego Salazar, primo del ex ministro de Energía y ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez, que fue arrestado en Venezuela por corrupción.



Jiménez, según El País, vació en 2012 sus cuentas mediante transferencias a entidades de Suiza, San Vicente y Las Granadinas, EE.UU. y Curazao.

Por último, Carruyo, investigado en Venezuela tras aparecer en los papeles de Panamá, recibió en sus depósitos bancarios entre 2008 y 2010 un total de 30,6 millones de dólares, una tercera parte de los cuales le llegaron, según el periódico, de tres empresas controladas por Villalobos.



Estos documentos, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, están en poder de la juez de Andorra que investiga a la BPA, entidad intervenida en 2015 por las autoridades locales por blanqueo de dinero. La Fiscalía venezolana cifró el pasado diciembre en 4.200 millones de euros el blanqueo de dinero a través de este banco andorrano.



Paralelamente a esa investigación de Andorra, dos jueces españoles han abierto sus respectivas causas vinculadas al blanqueo de dinero de venezolanos.



Un juzgado investiga, en coordinación con Portugal y Andorra, delitos de blanqueo de varias personas, entre ellas Villalobos, a cuya extradición a EE.UU. se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción española.



Y otro lo investiga dentro de la causa contra la empresa española Duro Felguera por sobornos pagados supuestamente a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos en Caracas y su zona de influencia.