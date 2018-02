El Gobierno y la oposición de Venezuela continuarán este miércoles las conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo encaminado a cerrar la crisis del país llanero, informó la noche del martes el presidente dominicano, Danilo Medina.



“Tenemos un compás de espera”, dijo el presidente dominicano Danilo Medina, luego de cerca de cinco horas de reunión con ambas partes en la sede de la cancillería de República Dominicana.



El mandatario aseguró que hay un documento que recoge las discusiones tendentes a llegar a un acuerdo y que se recibirán observaciones observaciones al texto, especialmente de parte de la oposición, este miércoles.



Desde las 10:30 de la mañana se presentarán las observaciones a fin de continuar la discusión, agregó Medina.



El gobierno de Venezuela aseguró la tarde del martes que llegó a un acuerdo con la oposición, mientras el antichavismo lo negó desde un primer momento.



“Vinimos a firmarlo hoy en República Dominicana”, dijo con un lapicero en la mano al llegar a Santo Domingo Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y quien encabeza la delegación negociadora por parte del gobierno.



Rodríguez aseguró que “ayer [lunes] en la noche logramos conformar un acuerdo definitivo con la oposición”.



"En el acuerdo hay una propuesta de fecha de las elecciones (presidenciales), claro que sí, están todos los detalles completamente listos, cumplimos todos los elementos de los detalles, estamos aquí listos y prestos", expuso el portavoz del Gobierno venezolano en el diálogo.



Lapicero en mano, Rodríguez aseguró que anoche se alcanzó un acuerdo "definitivo" con la oposición que se firmará este martes en Santo Domingo. (EFE/Orlando Barría)

Sin embargo, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -inhabilitada para presentarse a las elecciones presidenciales cuya fecha aún no ha sido anunciada- negó que exista tal acuerdo.



"La Mesa de la Unidad quiere aclarar al país que hasta este momento no hay ningún acuerdo con el Gobierno", anunció la coalición a través de su cuenta de Twitter.



"Seguimos luchando por lograr los derechos que todos los venezolanos están esperando. Pedimos al país no caer en rumores ni manipulaciones (...) Tengan confianza, porque no abandonaremos los intereses del pueblo venezolano", agregó.

El gobierno y la oposición comenzaron de manera oficial a negociar un acuerdo en diciembre en Santo Domingo con la mediación del presidente dominicano Danilo Medina y del ex mandatario español José Luis Rodríguez Zapatero.



En la última ronda de negociaciones celebrada la semana anterior, Rodríguez aseguró que ya sólo faltaban por negociar dos aspectos de uno de los seis temas de la agenda.



Ambas delegaciones tenían previsto volver a reunirse el lunes en Santo Domingo, pero ninguna de las dos se presentó.



La posición pide elecciones libres, un canal humanitario para enfrentar la escasez de alimentos y medicinas, el reconocimiento a la Asamblea Nacional y la liberación de presos políticos.



