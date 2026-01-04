Petro dice que detención de Maduro es un secuestro y tacha de aberrante lo hecho por EE.UU. . (Foto: EFE)
Petro dice que detención de Maduro es un secuestro y tacha de aberrante lo hecho por EE.UU. . (Foto: EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este domingo que la detención de su homólogo venezolano,

ro, es un secuestro y señaló que el ataque estadounidense al país es vecino fue “aberrante” y destruyó “el Estado de derecho a nivel mundial”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

“Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro”, dijo Petro en un mensaje en X, en el que agregó: “Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”.

Noticia en desarrollo

Caracas amaneció este domingo 4 de enero ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, según constató EFE, un día después del ataque de EE.UU. en algunos puntos de esta capital y otras zonas aledañas y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. (EFE)

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC