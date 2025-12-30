Petro dice que EE.UU. bombardeó fábrica de cocaína en puerto venezolano de Maracaibo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este martes que Estados Unidos bombardeó una fábrica de cocaína en la ciudad venezolana de Maracaibo, a la que vinculó con la guerrilla colombiana ELN.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump, dijo que su país destruyó un muelle venezolano usado presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque terrestre de su ofensiva contra los carteles de drogas en América Latina.

“Sabemos que Trumpbombardeóuna fábrica,enMaracaibo, tememos quemezclanallílapasta de coca parahacerlacocaína”,dijoPetroenX,sinaclarar si se tratadelmismoepisodioanunciado por Trump.

En su larga publicación, Petro relacionó la instalación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla colombiana que controla la producción de cocaína en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

“Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo, con su traqueteo (narcotráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela”, dijo Petro.

Según el centro de investigación Insight Crime, el ELN opera tanto en Colombia como en Venezuela, donde se financia con tráfico de drogas y extorsiones.

Trump afirmó el lunes que en el ataque estadounidense “hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, pero no presentó otros detalles.

El presidente estadounidense no precisó si fue una operación militar o de la CIA, ni dónde ocurrió el ataque. Se limitó a señalar que fue “a lo largo de la costa”.

Donald Trump confirmó que Estados Unidos realizó el primer ataque en territorio de Venezuela mediante el uso de drones. (Imagen generada con IA, Chatgpt).

Washington avanza desde septiembre una campaña de bombardeos en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes, que ya ha dejado más de un centenar de muertos.

Trump lleva semanas diciendo que Estados Unidos “pronto” comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina y el anunciado por Trump parece ser el primero.

El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, no se ha pronunciado sobre el ataque.

Estados Unidos no reconoce al Ejecutivo de Maduro y lo acusa de pertenecer a la supuesta banda narcotraficante del Cartel de los Soles.

A la destrucción de estas presuntas narcolanchas se sumó el bloqueo ordenado por Trump a todos los petroleros sancionados por Washington que entren y salgan de Venezuela. Al menos dos buques fueron confiscados.