El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en el barrio marginal de Siloé en Cali, Colombia, el 21 de noviembre de 2025. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en el barrio marginal de Siloé en Cali, Colombia, el 21 de noviembre de 2025. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
/ JOAQUIN SARMIENTO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Petro dice que “lancheros” sobrevivieron a un ataque de EE.UU. en el Pacífico
Resumen de la noticia por IA
Petro dice que “lancheros” sobrevivieron a un ataque de EE.UU. en el Pacífico

Petro dice que “lancheros” sobrevivieron a un ataque de EE.UU. en el Pacífico

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente colombiano, , afirmó este viernes que hubo “lancheros” que sobrevivieron a uno de los como parte de la operación militar Lanza del Sur, que también se lleva a cabo en el mar Caribe.

“Aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar”, expresó el mandatario en X, donde publicó el mapa del punto -cercano a México y Guatemala- donde supuestamente fue lanzado el ataque de EE.UU.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

En el mensaje, Petro dijo que la información fue conseguida por la Armada colombiana, que está “dispuesta a colaborar” a los países que así lo requieran y señaló que el punto del ataque está ubicado a 384,33 millas náuticas del estado mexicano de Oaxaca, aunque no precisó cuando ocurrió.

PUEDES VER: Rusia pide a EE.UU. que deje marchar al Bella 1, el petrolero que se dirigía a Venezuela, según el New York Times

Estados Unidos dio a conocer un , sin dar más información, en el que murieron cinco personas.

Esto ocurrió un día después de haber hundido otras tres embarcaciones que supuestamente transportaban droga en el Pacífico o en el Caribe, lo que dejó tres muertos.

El país norteamericano mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. Según afirma Washington, el objetivo es combatir el narcotráfico; sin embargo, Caracas interpreta estas acciones como “amenazas” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Una lancha que, según el Ejército de Estados Unidos, transportaba droga antes de ser bombardeada, el 30 de diciembre de 2025. (Captura de video)
Una lancha que, según el Ejército de Estados Unidos, transportaba droga antes de ser bombardeada, el 30 de diciembre de 2025. (Captura de video)

Las tensiones escalaron tras el anuncio del presidente estadounidense, , sobre un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país caribeño, sumado a la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano.

En ese sentido, Estados Unidos afirmó haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el Pacífico como parte de una ofensiva antidrogas que se prolongó durante los últimos cinco meses.

Tanto el Gobierno de en Venezuela como el de Gustavo Petro, ambos acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico, han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

Imágenes militares y retórica de guerra: así presenta Trump la lucha contra el narcotráfico. ¿Estrategia o provocación? El video levanta polémica. #DonaldTrump #Narcotráfico #Política #GuerraContraLasDrogas

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC