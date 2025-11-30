El Gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, rechaza "amenaza" de Donald Trump a su soberanía y acudirá a instancias internacionales. (Mauricio DUEÑAS CASTAÑEDA / EPA/Aaron SCHWARTZ / EFE)
El Gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, rechaza "amenaza" de Donald Trump a su soberanía y acudirá a instancias internacionales. (Mauricio DUEÑAS CASTAÑEDA / EPA/Aaron SCHWARTZ / EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Petro pregunta a Trump “bajo qué norma” anuncia el cierre del espacio aéreo de Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Petro pregunta a Trump “bajo qué norma” anuncia el cierre del espacio aéreo de Venezuela

Petro pregunta a Trump “bajo qué norma” anuncia el cierre del espacio aéreo de Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente colombiano, , preguntó a su homólogo estadounidense, , bajo qué norma del derecho internacional advirtió a pilotos y aerolíneas considerar cerrado el espacio aéreo de y dijo que lo ocurrido va en contra de la soberanía nacional del país sudamericano.

Quiero saber ¿bajo que norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”, expresó Petro en un mensaje publicado en X, en el que dijo que hablaba como mandatario de Colombia y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Los estrategas detrás del cerco a Maduro en Venezuela: ¿Quiénes dirigen la ofensiva naval y diplomática de EE.UU. en el Caribe?

El presidente estadounidense advirtió el sábado que las aerolíneas y los pilotos deben tener en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

En ese sentido, Petro respondió que le dice al mundo “que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero”, pues de ser así “se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de ‘derecho internacional’”.

VIDEO RECOMENDADO

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este miércoles 26 de noviembre que son bienvenidas las conversaciones directas entre el líder chavista venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha defendido que sus contactos con el líder chavista son para "salvar muchas vidas". (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC