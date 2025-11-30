Petro pregunta a Trump “bajo qué norma” anuncia el cierre del espacio aéreo de Venezuela

Escucha la noticia
Petro pregunta a Trump “bajo qué norma” anuncia el cierre del espacio aéreo de VenezuelaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, preguntó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, bajo qué norma del derecho internacional advirtió a pilotos y aerolíneas considerar cerrado el espacio aéreo de Venezuela y dijo que lo ocurrido va en contra de la soberanía nacional del país sudamericano.
“Quiero saber ¿bajo que norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”, expresó Petro en un mensaje publicado en X, en el que dijo que hablaba como mandatario de Colombia y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Los estrategas detrás del cerco a Maduro en Venezuela: ¿Quiénes dirigen la ofensiva naval y diplomática de EE.UU. en el Caribe?
El presidente estadounidense advirtió el sábado que las aerolíneas y los pilotos deben tener en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.
“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.
En ese sentido, Petro respondió que le dice al mundo “que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero”, pues de ser así “se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de ‘derecho internacional’”.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Elecciones Honduras 2025: Candidata oficialista Rixi Moncada vota y pide a los hondureños participar “sin temor” en las urnas
- Elecciones en Chile: últimas encuestas antes de la veda dan como claro ganador a José Antonio Kast
- Elecciones Honduras 2025 EN VIVO, última hora de Moncada, Nasralla y Asfura, noticias de las votaciones y más
- Elecciones Honduras 2025 en vivo: últimas noticias y resultados de los comicios generales
- Los estrategas detrás del cerco a Maduro en Venezuela: ¿Quiénes dirigen la ofensiva naval y diplomática de EE.UU. en el Caribe?
Contenido sugerido
Contenido GEC