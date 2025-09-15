El presidente colombiano, Gustavo Petro, durante un consejo de ministros, en Bogotá, Colombia, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de la Presidencia de Colombia / EFE)
El presidente colombiano, Gustavo Petro, durante un consejo de ministros, en Bogotá, Colombia, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de la Presidencia de Colombia / EFE)
/ Presidencia de Colombia
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Petro califica de asesinato el ataque de EE.UU. a lancha con tres presuntos narcos venezolanos
Resumen de la noticia por IA
Petro califica de asesinato el ataque de EE.UU. a lancha con tres presuntos narcos venezolanos

Petro califica de asesinato el ataque de EE.UU. a lancha con tres presuntos narcos venezolanos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente colombiano, , tachó este lunes de “asesinato” el ataque con el que hundió una segunda lancha en el mar que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos.

Acaban de destruir otra lancha con tres (personas). Así lleven cocaína, matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato, y el Gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump anuncia tres muertos en nuevo ataque contra lancha con “narcoterroristas de Venezuela” | VIDEO

Para el mandatario colombiano, el ataque contra los presuntos narcotraficantes ocurrió en “mar territorial” de Venezuela, donde Estados Unidosno tiene el derecho” de atacar.

Si acá hay latinoamericanos que le conceden el derecho al Gobierno de Estados Unidos de asesinar latinoamericanos indefensos no son más que cipayos (en referencia a los soldados indios de los siglos XVIII y XIX que servían a Francia, Portugal y Gran Bretaña)”, añadió Petro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy en la plataforma Truth Social que las Fuerzas Militares de su país “llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra carteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

Trump aseguró que la embarcación atacada se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que durante la operación murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como “terroristas”.

MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos elimina a Colombia de lista de países que combaten al narcotráfico

Estados Unidos hundió una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque.

El segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue naval y aéreo de Washington en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC