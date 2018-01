El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia investigar al obispo Víctor Hugo Basabe en el marco de la llamada "Ley del Odio", que establece penas de hasta 20 años.

"Llamó al pueblo chavista peste, habría que ver (...) si las palabras emitidas por alguno de estos personajes (de la Iglesia) no corresponden verdaderos delitos de odio que pretenden generar enfrentamientos entre los venezolanos", señaló Maduro

El obispo de San Felipe, Víctor Hugo Basabe, pidió a la Virgen de la Divina Pastora, librar al país de "la peste" de la corrupción política que condujo al país "a la ruina moral, económica y social", durante la misa para cerrar la procesión 162 de la imagen, celebrada el domingo en la ciudad de Barquisimeto.

“No puedo dejar de sentir dolor y hacer mía la tristeza que hoy se ve tocada en las familias por la migración de sus miembros a tierras desconocidas […] millones de venezolanos, sobre todo jóvenes, se van en busca de nuevos horizontes, se marchan de un país que hasta hace años acogió e integró a tantos que vinieron por un mejor futuro”, dijo durante la misa.

El domingo en actos Divina Pastora, Mons.Basabe : "Si alguien tiene que irse es quien es responsable de corrupción". pic.twitter.com/AH2BIW9cWJ — RCTV.net (@RCTVenlinea) 16 de enero de 2018

“No son ustedes los que tienen que irse, si alguien tiene que irse es el responsable de este desastre al cual nos han conducido… si alguien tiene que irse es el responsable de que miles de niños hayan atravesado la frontera de la desnutrición severa, de que miles estén hurgando en la basura para saciar el hambre, de la corrupción que condena a los enfermos a morir de mengua en hospitales sin medicinas ni insumos, de quienes están empeñados en pisotear la dignidad de los venezolanos y convertirnos en mendigos y pordioseros, dependiendo de las dádivas que nos ofrezcan” señaló hacia los jóvenes que tienen planes de migrar.



“Deben tener presente que esta tierra los espera con los brazos abiertos, aquí nunca serán extranjeros, aquí están sus seres queridos, aquí estará Venezuela esperándoles cuando esta peste que hoy nos azota sea parte del pasado”, enfatizó Víctor Hugo Basabe.



Asimismo se pronunció sobre la escasez de alimento y la desnutrición severa que se sufre en Venezuela.

“Niegan la posibilidad de abrir un canal humanitario, niegan, aunque ven con sus propios ojos que miles de personas hurgan la basura para buscar algo de comer… se empeñan en decir que todo está bien, que Venezuela puede alimentar a múltiples naciones y la verdad es que aquí falta de todo, sobre todo alimentos”.



“No nos debemos dejar ganar de la desesperanza y pensar que Dios se ha olvidado de nosotros […] Debemos entender que los destinos no están en manos de un gobierno, de un imperio, sino de Dios; por ende, en buenas manos está”, resaltó.



“Esperamos que la procesión del año próximo se realice en el contexto de una fiesta de la libertad, que puedas venir a Barquisimeto sobre los hombros de un pueblo unido a Jesucristo, un pueblo decidido a asumir que su destino es enrumbar el país en progreso, justicia y paz”, añadió el religioso ante miles de devotos.



“Clamamos porque se acabe la peste de la indiferencia para con tu hijo, Jesucristo, que nos hunde en la desviación ética y moral de no reconocernos como hermanos, que nos permita entender que el futuro no lo construyen unos pocos, sino todos unidos. ¡Viva la Divina Pastora! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva Jesucristo!”, finalizó el obispo.