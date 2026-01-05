La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Marcelo Garcia/Prensa de Miraflores / Sergio Lima / AFP)
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Marcelo Garcia/Prensa de Miraflores / Sergio Lima / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Lula habló por teléfono con Delcy Rodríguez el sábado tras la captura de Maduro en Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Lula habló por teléfono con Delcy Rodríguez el sábado tras la captura de Maduro en Venezuela

Lula habló por teléfono con Delcy Rodríguez el sábado tras la captura de Maduro en Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El mandatario brasileño, , habló por teléfono el sábado pasado con la entonces vicepresidenta venezolana, , poco después de la captura del líder chavista y su esposa, , por parte de , informaron este lunes fuentes oficiales.

Ambos conversaron “rápidamente” sobre “lo que estaba ocurriendo” en el país caribeño, que acababa de ser bombardeado por EE.UU. en el marco de una operación militar unilateral para capturar a Maduro y llevarlo ante la Justicia de Nueva York por “narcoterrorismo”, entre otros cargos, confirmaron a EFE fuentes de la Presidencia brasileña.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Así fue la operación para capturar y sacar a Maduro de Venezuela en la que participaron 200 militares y se usaron 150 aeronaves

Lula, referente de la izquierda de América Latina, se ha mostrado crítico con la intervención estadounidense en Venezuela, pues a su juicio supone una “afrenta gravísima a la soberanía” de esa nación y sienta un “precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.

Atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso para un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”, expresó el líder progresista en una primera manifestación.

Brasil reconoció el mismo sábado a Delcy Rodríguez como líder de Venezuela en ausencia de Maduro.

Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela ante el Parlamento de ese país, controlado por el chavismo.

MÁS INFORMACIÓN: Tras la caída de Maduro, Estados Unidos define su jugada: ¿Delcy Rodríguez al poder o transición en Venezuela?

El Gobierno brasileño solicitó, además, una reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para abordar el asunto, pero el encuentro terminó el domingo sin consenso ante las posiciones de otros países de la región, como Argentina, Ecuador y El Salvador.

Este lunes, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Brasil, sin tener un asiento en la actual conformación del órgano, intervino para condenar la “intervención armada” estadounidense, recalcar que Latinoamérica es una “zona de paz” y rechazar la creación de “protectorados” en la región.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dicho, tras la operación, que “controlarán” Venezuela hasta que haya que “una transición segura”, recuperarán los activos petroleros para las empresas estadounidenses y, además, amenazó con nuevos ataques, si el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez “no se porta bien”.

VIDEO RECOMENDADO

Caracas amaneció este domingo 4 de enero ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, según constató EFE, un día después del ataque de EE.UU. en algunos puntos de esta capital y otras zonas aledañas y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC