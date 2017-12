El gobierno del presidente Nicolás Maduro liberó entre sábado y domingo a 36 de los más de 80 opositores que serán excarcelados para Navidad por recomendación de la oficialista Asamblea Constituyente de Venezuela.



"Son 36 presos políticos liberados entre ayer y hoy", informó en su cuenta Twitter Alfredo Romero, director de la ONG de derechos humanos Foro Penal.



La presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció el sábado la decisión tomada por la llamada Comisión de la Verdad, que ella también encabeza.



En la noche del sábado comenzó a ser liberado un primer grupo y otros deberían obtener la libertad el domingo.



La Comisión de la Verdad, creada por Maduro e instalada en el seno de la Constituyente, recomendó las excarcelaciones al mandatario y a los órganos de justicia, según Rodríguez para contribuir a la "paz y reconciliación".



Lo opositores beneficiados con las medidas sustitutivas de privación de libertad (como trabajo comunitario) participaron en protestas que exigieron la salida del presidente Nicolás Maduro en 2014 -con saldo de 43 muertos- y este año, entre abril y julio, que dejaron unos 125 fallecidos.



Entre los liberados figuran el alcalde de Irribarren (Barquisimeto, estado Lara), Alfredo Ramos, detenido a fines de julio y condenado a 15 meses de cárcel, y una docena de policías del municipio Chacao (este), bastión opositor de Caracas.



"Me siento feliz por la libertad, estoy con mi familia que (...) fue el gran soporte, fue una prueba dura, bastante difícil. Fue una detención arbitraria, injusta, no cometí ningún delito", declaró Ramos a periodistas.



¿Logro del diálogo?

La situación de los políticos encarcelados forma parte de negociaciones entre gobierno y oposición en República Dominicana para resolver la grave crisis política y económica del país y cuya tercera ronda se realizará el 11 y 12 de enero.



Las excarcelaciones son "el primer logro claro en las negociaciones", dijo a la AFP el analista Félix Séijas, de la firma Delphos.



"En una negociación ambas partes necesitan algo, y tienen que entregar algo, el gobierno está cediendo en uno de los puntos, esperando un gesto de parte de la oposición, eso está por verse", recalcó el analista.



Rodríguez confirmó que la participación del gobierno en enero en Santo Domingo y comentó que el diálogo "va bien".



"Ojalá la oposición sepa leer estas acciones y aísle para siempre sus factores violentos", escribió el canciller Jorge Arreaza en Twitter.



El gobieno de República Dominicana y el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañantes del diálogo, consideraron que la medida contribuirá al proceso.



"Nunca debieron estar presos"

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) celebró la liberación de "presos políticos", y manifestó que "nunca debieron estar privados de libertad".



"Trabajar por reconstruir el país arruinado por el régimen no es un delito", tuiteó la MUD.



La oposición venezolana había pedido a Maduro liberar a "presos políticos" antes de Navidad como una señal de que corregirá su rumbo.



"Así es como 'liberan' los terroristas a sus rehenes. Los recibimos con emoción y admiración; y con una nueva razón para sacar de una vez a la tiranía, por lo que hoy le han hecho a estos valientes venezolanos", escribió en su cuenta de Twitter la ex diputada María Corina Machado.



Por su parte, el ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que escapó del arresto domiciliario en el que se encontraba desde 2015 y viajó a España hace unas semanas, también utilizó esta red social para afirmar que con la decisión de aplicar medidas sustitutivas de cárcel a casi 40 personas se ha "reconocido que sí hay presos políticos en Venezuela".



"Lo que está más que reconocido es que sí hay presos políticos en Venezuela y que esa ilegítima y fraudulenta (Asamblea Nacional) Constituyente no podrá con la dignidad de ciudadanos que tienen limpias sus conciencias", publicó.



El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también saludó las liberaciones e insistió en criticar a la Constituyente que rige con poderes absolutos desde agosto.



"Un abrazo a los presos políticos que vuelven con sus familias, eso vale más que 10 ilegítimas ANC (Constituyente). Mi corazón también con los que aguardan el fin de su injusta e infame prisión política", escribió.



Para Séijas "no es nada menor" que haya salido en libertad esa cantidad de personas, pero "todavía quedan muchos por liberar".



Antes de estas excarcelaciones, Foro Penal contabilizaba 268 opositores presos. "Incluso con las liberaciones de ayer y hoy todavía seguimos teniendo la mayor cantidad de presos políticos en Navidad", subrayó Romero.



El opositor preso más emblemático es Leopoldo López, en arresto domiciliario desde el pasado 6 de agoto y quien cumple una condena de casi 14 años acusado de incitar a la violencia en 2014.



Fuente: AFP/EFE