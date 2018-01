Venezuela: Nació la hija de Lilian Tintori y Leopoldo López

La esposa del dirigente opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, anunció el nacimiento de su tercera hija: Federica. La pareja lleva diez años casada y tienen dos hijos más, Manuela y Leopoldo.



"Bienvenida, Federica! Tu llegada es una bendición para nuestra familia. Nos llena de orgullo que, al igual que tus hermanos, hayas nacido en nuestra querida Venezuela", afirmó Tintori a través de su cuenta de Instagram en un mensaje acompañado por la primera imagen pública de su hija.



"Leopoldo: aunque es muy duro que no estés aquí conmigo, recibiendo a tu hija, estoy convencida que Federica Antonieta será un motivo muy especial, como Manuela Rafaela y Leopoldo Santiago, que nos llenan de fuerza, una esperanza de luz y libertad que nos hace continuar luchando por Venezuela", agregó en la publicación.

Leopoldo López recibió la medida de casa por cárcel el año pasado, luego de pasar tres años y cinco meses en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas. La Justicia venezolana también le ha prohibido expresarse públicamente.



El ex alcalde de Chacao cumple una condena de casi 14 años de cárcel, acusado de instigar a la violencia en protestas contra Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos en 2014.



Cuando el político en arresto domiciliario todavía tenía permitido expresarse en público, reveló el embarazo de su esposa a través de un video en redes sociales.



Tintori asegura que tener una tercera bebé era "algo que soñaba Leopoldo desde hace mucho tiempo y cuando llegó a la cárcel me lo pedía", por lo que fue una decisión planificada.



“Esta felicidad no es completa porque vivimos en Venezuela y sabemos las complicaciones y lo difícil que es”, dijo Tintori en una entrevista el pasado agosto a NTN24.



Fuente: Agencias