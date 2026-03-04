Escuchar
El oficial de la Gendarmería Argentina Nahuel Agustín Gallo hace un gesto durante una conferencia de prensa en la sede del Comando de la Gendarmería Nacional Argentina en Buenos Aires, el 4 de marzo de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia AFP

El gendarme argentino liberado tras 448 días preso en Venezuela denunció este miércoles en Buenos Aires que estuvo encerrado en una prisión “de tortura psicológica” y que seguirá sintiéndose “encerrado” mientras no liberen al resto de los extranjeros presos en el país caribeño.

