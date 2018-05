El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que en los próximos días se producirán excarcelaciones de varios opositores, considerados presos políticos en el país, y llamó a todos los niveles de Gobierno, así como a sus detractores a "unirse por la paz".

"Ojalá (...) el paso que dé de liberación y de beneficios para actores políticos que han estado en la violencia, conspiración y en el golpismo, ojalá sea una lección para que todos ellos se vayan a la lucha política y abandonen el camino de las armas, de la violencia, el complot y la conspiración", dijo.



El mandatario, reelegido el pasado 20 de mayo en unos comicios no reconocidos por numerosos gobiernos, dio estas declaraciones durante un Consejo Federal de Gobierno, instancia que agrupa varios niveles de Gobierno del país petrolero.

"Le voy a dar una oportunidad a la paz", dijo Maduro tras aclarar que estos anuncios de excarcelaciones, por los que esperan los cerca de 350 detenidos que son considerados presos políticos, se darán a conocer "en los próximos días" y que espera que los beneficiados con estas medidas no "reincidan en la violencia".

Para asegurarse de ello, el líder chavista condicionó las posibles liberaciones a la firma de un compromiso "por escrito".

"Establecer que esos actores políticos para los que he solicitado medidas de beneficio y libertad se comprometan por escrito, de palabra y de acción, a no volver a la conspiración, al complot, al golpe de Estado, a la guarimba (protesta violenta)", explicó.

En este sentido, propuso a un grupo de opositores que sean "garantes democráticos" de este proceso de "pacificación" que lleve a la "liberación de muchos actores" políticos, encarcelados por estar vinculados con protestas que derivaron en violencia.

"Gobernadores de la oposición se los digo y públicamente les propongo que se conviertan en garantes democráticos y fiadores de un proceso de pacificación, que lleve a la liberación de muchos actores políticos vinculados a la violencia", dijo Maduro.

No se conoció de inmediato la respuesta de los opositores a la propuesta, o los nombres de quienes puedan ser liberados en los próximos días.

La propuesta de liberación de "presos políticos" forma parte del "nuevo comienzo" que ha prometido Maduro en su Gobierno que durará hasta el año 2025 y que contempla la "reconciliación nacional", así como la superación de la severa crisis económica en que entró el país bajo su primer mandato.

El presidente, sin embargo, subrayó que no bajará la guardia pues cree que la coalición de partidos contrarios a su Gobierno, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no ha cesado en su afán de sacarlo del poder por vías antidemocráticas y con la ayuda de países como Estados Unidos y Colombia.

"En febrero de 2014 arrancó una espiral conspirativa, golpista, violenta que no ha cesado hasta el día de hoy, aquí no hay violencia porque el pueblo no lo permite, no hay golpe de Estado porque hay una unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para derrotar a todos los intentos golpistas", aseveró.



En otro orden de ideas, Maduro instó a los alcaldes y gobernadores presentes en la actividad a "sanear (...) todo el sistema económico desde el municipio hacia la economía nacional".

"El pueblo clama que haya un proceso de saneamiento de todos los mercados municipales del país y que en los mercados municipales tomemos el control y saquemos esposados a las mafias que los controlan hoy", sostuvo.



Insistió en que existen "mafias" que acaparan los alimentos que escasean en el país y llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB y a todos los niveles de Gobierno a combatirlas.