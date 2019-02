Venezuela: crisis política y tensión internacional | MINUTO A MINUTO

Venezuela conmemora este sábado los 20 años de la revolución bolivariana en medio de una compleja situación a nivel local e internacional, con Nicolás Maduro y Juan Guaidó proclamando al mismo tiempo ser el presidente legítimo del país.

La crisis política venezolana se ha visto rodeada de una mayor tensión internacional, debido al aterrizaje de varios aviones militares de Estados Unidos en el vecino país de Colombia. Las voces más alarmistas han interpretado el hecho como indicio de una posible intervención militar norteamericana.

► Venezuela: Nicolás Maduro pide a militares fortalecer "inteligencia preventiva"



► EE.UU. presiona a Venezuela y bloquea sistema financiero

El gobierno estadounidense, con Donald Trump a la cabeza, reconoció rápidamente a Guaidó e instó a Nicolás Maduro a dejar el gobierno. Independientemente de las amenazas, Estados Unidos ha señalado que no planea invadir Venezuela.

Donald Trump fue uno de los primeros mandatarios en reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. (Foto: Archivo de AFP)

Pese a este pronunciamiento, contribuyó muy poco a la calma el que Trump se presentara recientemente ante la prensa sosteniendo una libreta donde se podía leer "5.000 tropas a Colombia".

Bastante directo ha sido también el asesor de seguridad estadounidense, John Bolton, quien exhortó a Maduro a abandonar el poder y que "aproveche la amnistía" que Juan Guaidó ofreció a la cúpula chavista en caso de retirarse pacíficamente.

"Ayer tuiteé que le deseo un retiro largo y tranquilo en una linda playa lejos de Venezuela. Y cuanto antes (Nicolás Maduro) aproveche esa oportunidad, más probable será que pueda tener un retiro agradable y tranquilo en una playa bonita en lugar de estar en otra zona playera como la de Guantánamo", declaró un amenazante Bolton.

► Venezuela: ¿Quiénes le compran petróleo y por qué no llega a otros mercados fuera de EE.UU.?

► ¿Nicolás Maduro se desmayó en un tanque militar?

En tal contexto, la comunidad internacional continúa su debate acerca del reconocimiento de Guaidó como presidente encargado. De particular importancia es el caso de la Unión Europea, que todavía no ha alcanzado una postura conjunta con relación al tema.

John Bolton recomendó a Nicolás Maduro que acepte la amnistía y que se retire a una playa para no terminar en Guantánamo. (AFP).

Hay cierto consenso en torno a la necesidad de nuevas elecciones democráticas en el país sudamericano, pues se percibe que el último proceso electoral venezolano no fue transparente. Sin embargo, países como Italia han señalado que no pueden reconocer oficialmente a Guaidó porque "no ha sido elegido por el pueblo".

"El cambio lo deciden los ciudadanos venezolanos. Nosotros estamos de la parte de la democracia y por tanto tenemos que crear todos los presupuestos para favorecer nuevas elecciones", explicó Luigi di Maio, vicepresidente de Italia.

En el frente contrario se encuentran Reino Unido, España, Alemania y Francia. Edouard Philippe, primer ministro francés indicó que, si Maduro no convoca a nuevas elecciones hasta el domingo, su país "reconocerá, en plena coordinación con sus socios europeos, a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela".

Camboya llamó a la UE a revisar la decisión que calificó como "injustificable" y aseguró que estudia su legalidad. (Foto: EFE)

En un espectro más amplio, países como China, Rusia y Turquía han mostrado su respaldo al régimen chavista y han pedido la no intervención en los asuntos internos de Venezuela.

Ante la situación, Nicolás Maduro ha pedido a las Fuerzas Armadas "fortalecer la inteligencia preventiva", indicando que su país atraviesa la "amenaza" más grande de su historia.

Por lo pronto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha estimado que cerca de tres millones de venezolanos han abandonado su país a lo largo de las dos décadas de gobierno chavista. Francisco Sucre, presidente de la comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, declaró a la agencia Efe que la cifra era mayor y llegaba a los 5,2 millones de personas.

Según Sucre, la comisión que preside calculó que el 70% de la diáspora venezolana emigró en los últimos seis años en los que Nicolás Maduro ha estado al mando del país.

Con información de Efe y AFP.

Duque advierte que a "la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas"



El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó este viernes que a "la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas" y animó a los gobiernos a endurecer el cerco diplomático sobre el régimen de Nicolás Maduro. Leer más...

Estados Unidos amenaza a Maduro con "Guantánamo" si no acepta una transición



Washington. John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este viernes al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de que puede acabar en "Guantánamo" (Cuba), donde Estados Unidos tiene una prisión militar para sospechosos de terrorismo, si no abandona pronto el poder. Leer más...

Ex chavistas proponen elecciones generales para evitar conflicto armado en Venezuela



Caracas. Chavistas disidentes propusieron un referendo para impulsar unas elecciones generales y evitar un conflicto armado en Venezuela, como una tercera vía en el pulso entre el mandatario, Nicolás Maduro, y el opositor Juan Guaidó, auto proclamado presidente encargado. Leer más...



Nicolás Maduro venderá a Emiratos Árabes 15 toneladas de oro y recibirá euros en efectivo



Caracas. El Banco Central de Venezuela (BCV) espera vender en los próximos días unas 15 toneladas de oro de sus reservas a Emiratos Árabes Unidos, a cambio de euros en efectivo para financiar sus importaciones, dijo una fuente del gobierno conocedora de los movimientos. Leer más...