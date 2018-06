Venezuela niega haber desterrado al Perú a opositor Vilca Fernández

El defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruíz, negó hoy que el opositor excarcelado Vilca Fernández fuese desterrado al Perú, como denunció el antichavismo, y aseguró que el ex líder estudiantil salió de su país porque los familiares manifestaron que "él quería continuar su vida en otro país".

"Son elucubraciones el poner a decir que había una pena de extrañamiento o que hay una condición de que él se fuera del país, eso no es así, eso no es lo acordado, se conversó sí, pero nunca se puso como condición", dijo Ruíz a la emisora privada Unión Radio.

"Y no puede ponerse como condición porque como lo establece expresamente la Constitución eso no puede suceder (...) los venezolanos no tienen extrañamiento", prosiguió.

Ayer la diputada opositora Adriana Pichardo denunció que Fernández, que pertenece al grupo de los últimos excarcelados por la justicia venezolana, fue "desterrado" hacia nuestro país como "condición" para recibir esta medida.

Sin embargo, el defensor del Pueblo dijo hoy que Fernández vino a Lima porque, según indicó, los familiares manifestaron que él "quería irse a Perú" y por eso no se le colocó una medida de "presentación periódica" ni "prohibición de salida del país".

El ex dirigente estudiantil estaba preso desde enero de 2016 sin que se conocieran con precisión los detalles de su detención.



Fernández, que ya se encuentra en Perú, es uno de los más de 200 excarcelados, según el Gobierno, desde diciembre pasado.

Vídeo del momento en que el estudiante excarcelado Villca Fernández, llegó a la ciudad de Lima en el Perú y así lo recibieron. pic.twitter.com/mJ8bUYAA5b — Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinae) 15 de junio de 2018

En los últimos días las liberaciones, muchas de ellas condicionadas, se han multiplicado tras el llamado del presidente Nicolás Maduro a que se revisara en "aras de la paz y el diálogo" la situación de los detenidos por "violencia política" desde las protestas antigubernamentales de 2014.



Sin embargo la ONG Foro Penal venezolano, que lleva el caso de muchos de los excarcelados y que son considerados tanto por este organismo como por la oposición como "presos políticos", ha denunciado que la justicia ha otorgado estas medidas a detenidos por otros motivos.



