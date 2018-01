Venezuela: Oposición llama a "rebelarse" inscribiendo partidos

La oposición llamó a sus seguidores a reinscribir ante el poder electoral de Venezuela a dos de sus principales partidos y así "rebelarse" contra la decisión de la máxima corte que excluyó a la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de las presidenciales.



"Le pedimos a los venezolanos que nos acompañen, que salgamos a la calle a validar a los partidos políticos y rebelarse contra este abuso", señaló este viernes el diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, una de las agrupaciones que debe reinscribirse el fin de semana ante el poder electoral si quiere disputar los comicios que se harán antes del 30 de abril.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado por la oposición de servir al gobierno de Nicolás Maduro- confirmó este viernes que se mantiene para el sábado y domingo el proceso de recolección de firmas para la reinscripción de Primero Justicia y Acción Democrática, los dos mayores partidos de la MUD.



Una rectora del ente electoral, Tania D'Amelio, aseguró también en Twitter que "el CNE acata la decisión del máximo intérprete de la Constitución", refiriéndose a la exclusión de la MUD anunciada el jueves por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



El adelanto de la votación presidencial, que tradicionalmente se hace en diciembre, fue orden de la oficialista Asamblea Constituyente, que rige el país con poderes absolutos. El CNE aún no ha fijado el día exacto de la elección.



La coalición opositora también estaba llamada a reinscribirse ante el poder electoral, pero el TSJ -igualmente señalado de servir a Maduro- ordenó su exclusión porque no es un partido sino una alianza que congrega a varias agrupaciones.



"Este 27 y 28 de enero salimos a tomar Venezuela para validarnos y seguir trabajando por construir una salida electoral a esta terrible crisis", anunció Acción Democrática.



La Constituyente ordenó la reinscripción debido a que varios partidos de la oposición se negaron a participar en los comicios de alcaldes del pasado 10 de diciembre, argumentando fraude en la elección de gobernadores del 15 de octubre. En ambas votaciones arrasó el chavismo.



"Farsa electoral"

Voluntad Popular, agrupación fundada por Leopoldo López -en arresto domiciliario- también debía reinscribirse, pero rechazó hacerlo.



"Si el gobierno continúa por la brecha en que la voluntad del pueblo no se refleje en un proceso electoral, entonces nosotros no vamos a convalidar jamás una farsa electoral", expresó el diputado Juan Andrés Mejía, coordinador de Voluntad Popular.



Para Guanipa, la intención del máximo tribunal es "sacar a la oposición para que no pueda competir en unas elecciones libres y derrotar a Nicolás Maduro", cuyo mandato culmina en 2019 y aspira a reelegirse por seis años más.



"El gobierno no podrá tener una oposición a su medida (...). Ponemos al servicio de todos los venezolanos la tarjeta de Primero Justicia", acotó.



Para reinscribirse y poder ir a las presidenciales, los partidos opositores deben recoger firmas que representen 0,5% de los inscritos en el registro electoral en 12 de los 24 estados del país. Unas 19 millones de personas están registradas para votar.

Desde diciembre, el gobierno y la oposición sostienen una negociación en República Dominicana para intentar superar la crisis del país, con escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación proyectada en 13.000% para 2018, según el FMI. El punto álgido de las conversaciones son precisamente las garantías electorales para las presidenciales.



La oposición no ha definido un "candidato unitario" para enfrentar a Maduro, aunque según dirigentes como Ramos Allup estaría en disposición de organizar unas elecciones primarias en un lapso de entre cuatro y cinco semanas.



"Está en riesgo la constitución de la MUD, pero la oposición tiene aún algunos partidos legitimados ante el CNE que sí participaron en las municipales y con esas tarjetas podrían inscribir candidatos", dijo a AFP el experto electoral Aníbal Sánchez.



"Adefesio jurídico"

El rector del CNE, Luis Emilio Rondón -único de cinco cercano a la oposición-, calificó de "adefesio jurídico" la sentencia del TSJ.



A su juicio, la MUD "está debidamente registrada en el CNE para ser una organización política", por lo que el fallo evidencia que existe "un interés político muy claro" de sacar del juego a la MUD.



La decisión del TSJ fue rechazada por Francia, que señaló que "atenta contra la equidad" de la votación. Este viernes, el presidente francés Emmanuel Macron denunció la "deriva autoritaria inaceptable" del gobierno venezolano.



"Las autoridades venezolanas atentan una vez más contra la equidad de esos comicios, después de haber cambiado el calendario electoral sin consultar con la oposición", declaró un portavoz de la cancillería francesa.



El adelanto de los comicios ha sido condenado por Estados Unidos y el Grupo de Lima, integrado por gobiernos críticos de Maduro encabezados por Argentina, Brasil y México.