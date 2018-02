El pastor evangélico Javier Bertucci anunció el domingo su candidatura para las elecciones presidenciales del 22 de abril en Venezuela y se adelantó a la oposición que aún no decide si participará en estos comicios, al considerar que no están dadas las condiciones para unas votaciones justas y transparentes.



Con el lema "El evangelio cambia", Bertucci, nacido en Guanare (noroeste) y muy activo en las redes sociales, dirige un movimiento de voluntarios en la iglesia cristiana Maranatha que reparte comida en zonas empobrecidas.



En un escenario con juegos de luces, el pastor afirmó que Venezuela "tendrá que prepararse para oír en cadena (de radio y televisión) todos los domingos el mensaje de esperanza que ha cambiado a miles en esta iglesia y va a cambiar a millones en este país".

El líder de la iglesia Maranatha, señalado en la investigación de papeles de Panamá (Panamá Papers) por supuestamente usar paraísos fiscales, anunció su aspiración presidencial frente a cientos de devotos que se conmovieron hasta las lágrimas durante una ceremonia religiosa en el estado de Carabobo, centro-norte del país petrolero.



"El clamor de un pueblo ha subido al cielo, no solamente de un pueblo cristiano sino un pueblo con hambre (...) creo que es algo orgánico, algo que Dios quiere hacer", dijo el precandidato que deberá formalizar su aspiración dentro de una semana ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Bertucci dijo que tomó esta decisión "espiritual" y no política "junto al Espíritu Santo" y tras creer oír a Dios, aunque adelantó que pondrá de lado su título y responsabilidades de carácter religioso, sin dejar de predicar su fe, para emprender esta carrera de 63 días hacia la primera magistratura.



Señaló que los problemas económicos del país se pueden resolver "muy rápido" pero, aseguro, trabajará "muy duro en restablecer los valores" y, en su opinión, "los valores cristianos son los más eficientes para cambiar".



"Quiero poner en esta nación a Jesús y esto nunca lo voy a negar porque sé que Jesús dignifica (...) 93 % de los venezolanos son de tendencia cristiana pero no todos son devocionales (quiero) hacerlos devocionales, para poder entonces implantar los valores cristianos", afirmó.



Según Bertucci, "la única forma de que haya cambio en Venezuela" es que en las próximas elecciones la participación sea masiva.



"Una transición pensada"

Javier Bertucci planea recorrer dos veces Venezuela antes de los comicios, capacitar a 200.000 personas que trabajarán como testigos en todos los centros electorales y aseguró que su equipo de campaña no comprará ni un solo voto sino que dejará "que Dios mueva los corazones".



El pastor anunció una conferencia de prensa para el miércoles y aseguró que, de momento, está de tercero en las encuestas de cara a las presidenciales, por lo que aspira estar "pronto" de segundo "y próximamente de primero".



Además, habló de generar "una transición pensada" en el país "sin hacer sectarismos ni divisiones".



Por otro lado, una investigación periodística basada en las filtraciones de los Panamá Papers y difundida en el portal Armando.info lo vinculó en 2016 con una empresa panameña de importación de alimentos, señalamientos que negó en una rueda de prensa.



Incertidumbre en la oposición​

Entretanto, la alianza de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) mantuvo el suspenso sobre su decisión de acudir o no a las votaciones de abril y se espera que mañana hagan algún anuncio en este sentido.



El partido Voluntad Popular (VP), del líder opositor bajo arresto domiciliario Leopoldo López, realizó este domingo actos para conmemorar los cuatro años que lleva su líder privado de libertad.



VP ya manifestó públicamente que no postulará ni respaldará candidatos para las presidenciales que consideran una "farsa" y reiteró el domingo su solicitud a la MUD, de la que es uno de sus principales miembros, de plegarse en esta línea y escoger un líder unitario para "luchar por elecciones de verdad".



Por su parte, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) continuó por segundo día consecutivo su jornada de actualización de militantes, a los que está entregando un carnet inteligente que servirá para ubicarlos y movilizarlos el día de las presidenciales.



Aunque al menos tres dirigentes opositores cercanos a la MUD han manifestado su intención de convertirse en el candidato unitario para enfrentar a Maduro, hasta ahora el jefe del Estado solo tiene como rival claro al pastor Bertucci.



En la corta carrera hacia los comicios, el CNE estableció que los aspirantes formales a la Presidencia deberán inscribirse por internet el próximo fin de semana, por lo que la MUD está obligada a comunicar su decisión en poco tiempo.



