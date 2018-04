La primera semana de la campaña electoral en Venezuela finalizó hoy con dos candidatos recorriendo el este del país, uno anunciando su salida de la comisión de control comicial por sus incumplimientos, otro manteniendo su bajo perfil y Nicolás Maduro, que aspira a la reelección, en silencio por primer día.

Maduro utilizó Twitter para lanzar mensajes en los que animó a votar y para recordar sus logros y promesas de cara a lo que espera que sea una victoria el 20 de mayo, pero por primera vez desde el domingo pasado no viajó a ningún estado a hacer campaña.

Este 20 de mayo el Pueblo de Venezuela abrirá el camino de la esperanza hacia un horizonte renovado. ¡Atentos a las 9 pm! Ustedes son los protagonistas. #JuntosTodoEsPosible pic.twitter.com/JEjs2nRynE — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 29 de abril de 2018

Frente al mutis del jefe del Ejecutivo, que seguro aprovechó para recuperarse de los problemas de afonía que arrastra desde hace días, sus dos principales contendientes, el ex gobernador Henri Falcón y el ex pastor evangélico Javier Bertucci sí que aprovecharon el día para continuar con lo actos proselitistas, los dos, en el noreste del país.



Falcón desde bien temprano subió a su cuenta de Twitter una foto en el estado Sucre, el más nororiental del país, acompañado de los regulares mensajes de optimismo que ha ido publicando por este medio de cara a las presidenciales del 20 de mayo.



"¡Cuántos venezolanos hoy anhelan ver el amanecer desde su tierra, contemplar sus paisajes con seguridad y optimismo! Démosle un voto a la #Venezuela del reencuentro ¡sí es posible! Buenos días desde #Sucre", escribió el candidato por el partido Avanzada Progresista (AP).



Más tarde publicó otro en el que hizo alusión al "candidato del hambre", como llama a Maduro, y a sus otros tres contrincantes de quienes dijo que no son capaces "de pisar un barrio porque no tienen aceptación".

Ni el candidato del hambre ni ningún otro es capaz de pisar un barrio, porque no tienen aceptación. Es desde allí, en la calle, junto al pueblo, como se construye la política del cambio, de las soluciones y la verdadera justicia social ¡Seguimos recorriendo #Venezuela! pic.twitter.com/TZEJggMQlu — Henri Falcón (@HenriFalconLara) 29 de abril de 2018

Por su parte el aspirante Javier Bertucci estuvo en Maturín, capital del estado Monagas, colindante con Sucre, donde acompañó su jornada de campaña dominical con uno de sus ya tradicionales "sopazos".



"Estamos en Maturín, con música en vivo, talento venezolano y mucha alegría... Preparados para entregar sopa y dar esperanza a nuestra gente", tuiteó Bertucci.



El postulante reveló durante el acto que se ha reunido con autoridades estadounidenses, que no especificó, que le aseguraron la ayuda humanitaria una vez que salga vencedor el 20 de mayo.



"Y me dijeron lo americanos: tú ganas, y agarras el poder y en dos semanas te llenamos el país de alimentos y de medicinas para el pueblo", afirmó en declaraciones recogidas por Unión Radio.



La oposición y varias ONG piden al Gobierno desde hace meses que abra un canal humanitario para que entren medicinas y alimentos con los que hacer frente a la grave escasez de estos productos en Venezuela, una demanda que el Ejecutivo rechaza ya que defiende que facilitaría una "invasión militar encubierta".

Este es el resultado de un grupo de electores que decidieron luchar por este país, es un movimiento que quedará marcado en la historia de Venezuela para siempre. Esto es #EsperanzaPorElCambio pic.twitter.com/hFHofvkMnL — JAVIER BERTUCCI (@JAVIERBERTUCCI) 29 de abril de 2018

Bertucci anunció también hoy su intención de poner en marcha una "compensación del sueldo y salario que arranque en 100 dólares, y llevarlo a 300 en un año", eso sí, aclaró, "al cambio de bolívares" ya que su intención no es dolarizar la economía.



Según el último valor oficial del cambio de la moneda estadounidense en Venezuela, el salario mínimo integral no llega a los 20 dólares.



Mientras, el candidato Luis Alejandro Ratti anunció en su cuenta de Twitter que mañana acudirá a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas para renunciar a su participación en la Comisión de alto nivel que controla que los acuerdos electorales firmados por los cinco candidatos se cumplan.



"Mañana a las 12:00 p.m. (11:00 p.m. en el Perú) estaremos en el #CNE renunciando a la participación en la comisión de alto nivel hasta que el #CNE se pronuncie sobre la solicitud de la reunión con los candidatos y Rectores", sostuvo.

#FelizDomingo #29Abr Estoy convencido que Dios tiene el control de Venezuela se que hemos hecho un trabajo grande en el pais y seguimos al igual que mi hermano @JAVIERBERTUCCI se que juntos podemos traer a Venezuela Reconstruccion y Libertad a nuestro pais @la_patilla @avnve — Luis Alejandro Ratti (@rattipresidente) 29 de abril de 2018

Además de Ratti, Falcón, Bertucci y Maduro los venezolanos tendrán también la opción de escoger el 20 de mayo al ingeniero Reinaldo Quijada, el postulante que ha mantenido más bajo perfil y que en las pocas entrevistas concedidas ha reiterado, entre otras cosas, sus intención de cambiar la ética de la política en Venezuela.



Para los comicios de mayo la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió hace meses abstenerse ya que considera que la convocatoria no cuenta con las condiciones para que sean justos y transparentes, afirmaciones compartidas por varios gobiernos de la zona y EE.UU, entre otros.