MIGRACIÓN

Los venezolanos están llamados a ir a las urnas este domingo 28 en unas históricas elecciones presidenciales en las que por primera vez en décadas existe la convicción -amparada en las encuestas y las multitudinarias manifestaciones en las calles- de que es posible un triunfo de la oposición representada por Edmundo González Urrutia. Para analizar qué está en juego para el país llanero y la región el Grupo de Diarios América (GDA) realizó esta semana un foro sobre los mayores desafíos alrededor de estos comicios.

El conversatorio, moderado por el diario “El Tiempo” de Colombia, contó con el punto de vista de Guadalupe Galván, editora de la sección Mundo del diario “El Universal” de México; Francisco Sanz, editor de Mundo del diario “El Comercio” de Perú; y Carolina Álvarez Peñafiel, editora de la sección Internacional de “El Mercurio” de Chile. A continuación, presentamos los puntos más resaltantes de la charla.

1. Carolina Álvarez:

Para Chile es una elección extremadamente importante. El Gobierno Chileno ha sido bastante crítico con el venezolano. También ha tenido una relación difícil para poder compartir información respecto de temas judiciales que involucran a los migrantes. Para Chile hay mucha expectativa respecto de lo que pueda pasar porque es importante para el resto de la región tener una contraparte que pueda dar respuesta a las inquietudes que se generan.

2. Guadalupe Galván:

México pasó de ser un país de tránsito a ser un país donde los venezolanos, así como inmigrantes de otros países, se quedan a vivir, sobre todo ante las dificultades para llegar a EE.UU. La administración Biden ha aplicado una serie de medidas para evitar el flujo de migrantes hacia su país y se ha intensificado un cuello de botella en la frontera. Las elecciones en Venezuela son vistas con interés en México por la posibilidad de que se desate un mayor flujo de migrantes.

3. Francisco Sanz:

El Perú es, después de Colombia, el país que más venezolanos recibió a partir de esta monstruosa crisis desatada en la década pasada. Tenemos un estimado de entre 1,3 y 1,5 millones de venezolanos que se han asentado en el país. Pese a tal cantidad de venezolanos, solo 660 pueden votar; es decir, apenas el 0,07% de los venezolanos aptos para sufragar. Eso indica las trabas que ha puesto el chavismo para que sus connacionales en el exterior puedan votar.

SEGURIDAD

1. Carolina Álvarez:

Hemos tenido problemas de seguridad derivados de las últimas oleadas migratorias. El caso más fuerte fue el del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, en el que hay indicios de que podría haber sido un asesinato al menos ejecutado por el Tren de Aragua. El problema es que no se ha podido avanzar en esa investigación porque del lado venezolano no hay entrega de información. Estamos viendo un tipo de criminalidad a la que no estábamos acostumbrados.

El Tren de Aragua tiene su origen en la cárcel de Tocorón en Venezuela.

2. Guadalupe Galván:

La gran preocupación en México es la alianza que se está forjando entre los integrantes no solo del Tren de Aragua, sino de bandas criminales de otros países que se están aliando con los cárteles mexicanos. Es más complicado. A diferencia de las maras, en el caso del Tren de Aragua el gran problema es que no se los puede identificar y ya se están dedicando a la extorsión, al tráfico de migrantes, pero con la característica de una mayor violencia.

3. Francisco Sanz:

Entre el 2021 y el 2023, la policía peruana realizó unas 220 detenciones de personas ligadas al Tren de Aragua, y 182 de ellas se dieron solo el año pasado, lo cual muestra un riesgo en ascenso. En nuestro país operan, además, facciones de esta ‘banda madre’ como Cota 905, Los Gallegos, la Dinastía Alayón, bandas que, teniendo como delito base la trata de personas y la explotación sexual, se han expandido al sicariato, la extorsión, el narcotráfico.

POLÍTICA REGIONAL

1. Carolina Álvarez:

Va a depender mucho de cómo reaccionen Nicolás Maduro y el chavismo a los resultados. Hay muchas incógnitas, la principal está en la cancha del Gobierno Venezolano. Dependiendo de eso, se va a dar la reacción del resto de los gobiernos. Para la democracia en la región y para las relaciones entre los países democráticos de la región de derecha y de izquierda es fundamental que se respeten esas garantías que deberían existir en todas las elecciones libres.

2. Guadalupe Galván:

La gran incógnita es que no sabemos si Maduro reconocerá un eventual triunfo de la oposición. Nuestro corresponsal en América Latina planteó un escenario donde probablemente sí se reconozca el triunfo de la oposición, pero donde todos los demás poderes van a estar en manos del chavismo y eso va a complicar mucho la situación y también complica el diálogo con México y con los demás países en los temas migratorio y de seguridad.

3. Francisco Sanz:

La clave es ver el escenario poselectoral. Recordemos que, de los 11 años que lleva Maduro en el poder, durante más de cuatro las relaciones entre el Perú y Venezuela estuvieron solo a nivel consular. A partir del 2017, cuando el Perú era miembro activo del Grupo de Lima, se produjo un choque entre ambos países, hubo incluso retiro de embajadores hasta fines del 2021. Ahora la expectativa está en la reacción que va a tener el chavismo ante los resultados.