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Resumen

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Fotografía que muestra escombros en la salida de pasajeros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar este miércoles, en Maiquetía (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotografía que muestra escombros en la salida de pasajeros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar este miércoles, en Maiquetía (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

El principal aeropuerto de Venezuela, el Simón Bolívar, reanudó este miércoles sus operaciones de carga internacional con la llegada de un vuelo procedente de Panamá, luego de permanecer inoperativo desde el pasado 24 de junio a raíz de las afectaciones sufridas por el doble terremoto.

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