Venezuela repatriará a emigrantes desde Perú, Ecuador y Argentina

Caracas. El Gobierno de Venezuela informó hoy que repatriará en los próximos días a decenas de sus nacionales que se encuentran en lugares como Perú, Ecuador y Argentina, que habían abandonado el país en medio de la severa crisis económica que atraviesa.

"Mañana viene de Ecuador un avión con venezolanos y venezolanas que de manera voluntaria decidieron repatriarse", dijo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.



Asimismo, informó que el sábado también llegará a Venezuela proveniente de Perú "un avión con hermanos y hermanas que se hartaron de la explotación, que se hartaron del trabajo de esclavos".



Informó también que el lunes partirá desde Argentina otra aeronave para los venezolanos que quieran retornar a su país "luego de las horrendas medidas impartidas por este señor que creo que tiene los días contados como presidente de la república de Argentina", en alusión al jefe de Estado, Mauricio Macri.



Rodríguez subrayó que los que piden ser repatriados "se hartaron de la xenofobia, de los delitos de odio" en países suramericanos a donde han llegado cientos de miles de venezolanos durante el Gobierno de Nicolás Maduro que empezó en 2013.



"Son tantos los que piden ser repatriados que el presidente Maduro ordenó un puente aéreo", dijo el ministro tras asegurar que solo en Lima había hoy una larga cola de personas esperando en la embajada de Venezuela en Perú una oportunidad para volver a Caracas.



Por su parte, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, dijo que el plan "Vuelta a la Patria" que impulsa Maduro para repatriar a venezolanos "tiene un alto contenido político" pues enfrenta al modelo capitalista con el socialista.



Durante una sesión en la que la ANC, un foro integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos Gobiernos, respaldó la repatriación masiva de nacionales, Cabello consideró que Maduro ha sido "generoso" al poner en práctica este plan.



"Hacemos esto no porque nos exijan, es porque esto es una revolución", dijo y agregó que no es un mérito regresar a Venezuela sino una enseñanza para los repatriados.



Casi 2,5 millones de venezolanos han dejado su país en los últimos cuatro años según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).



Para atender este éxodo, 13 países latinoamericanos sostuvieron un encuentro regional en Quito que concluyó hoy con una declaración de once de los participantes en la que muestran su voluntad a seguir acogiendo emigrantes, dentro de un sentido de "hermandad" y "solidaridad", pero también de "seguridad" para los receptores.



